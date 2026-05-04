Folle City, salvato al 96' da Doku: l'Arsenal resta in testa da solo

LIVERPOOL (Inghilterra) - Disastro del Manchester City che, in totale controllo, regala un gol incredibile all'Everton per poi pareggiare al 96' per 3-3 a casa dell'Everton. Dopo tre vittorie consecutive i Citizens frenano proprio nel momento peggiore perché, con ancora una gara da recuperare, adesso sono a -5 dai Gunners (potenzialmente -2 se vincono il recupero)!
A sbloccae la partita una prodezza di Doku prima della fine del primo tempo: l'attaccante belga riceve dal limite dell'area in posizione decentrata, si sposta la palla sul mancino e fa partire un tiro perfetto all'incrocio per l'1-0 al 43'. Al 68' però arriva la frittata per Guardiola: Guehi, su una palla innocua, sbaglia totalmente il retropassaggio per Donnarumma e Barry ringrazia segnando il gol del pareggio! Il City subisce il contraccolpo psicologico e 4 minuti dopo arriva il gol del vantaggio Toffee con il colpo di testa di O'Brien. La squadra di Guardiola è nel totale pallone e all'80' Barry cala il trsi su grande assist di Rohl. Neanche il tempo di esultare che Haalad di potenza e classe accorcia subito con un perfetto scavetto. Assalto finale del Citizenz e, al 96', con anche Donnarumma in area nell'ultimo calcio d'angolo, Doku si inventa un gol "alla Del Piero" per salvare i suoi.
Crisi totale per il Chelsea
Non si ferma l'emorragia in casa Chelsea. I Blues perdono nettamente in casa contro il Nottingham Forrest (presentatosi con molte riserve in ottica Europa League) per 3-1 centrando il 5° ko consecutivo in Premier League che li porta fuori dalla lotta Europa (Conference League) a -3 punti dal 7° posto del Bretford. Gli ospiti indirizzano subito la partita al quarto d'ora con le reti di Awoniyi (dopo 120") e Igor Jesus su rigore. Nel maxi-recupero del primo tempo il Chelsea ha la chance di accorciare ma Palmer sbaglia il rigore el 52' Awoniyi cala il tris per la doppietta personale.
Per i "Tricky Trees" si tratta del 3° successo consecutivo importantissimo nella lotta salvezza visto che salgono a quota 42 punti a +6 dal West Ham terzultimo.
Liga, importante vittoria per il Siviglia
Dopo due sconfitte consecutive il Siviglia torna a vincere e lo fa nel momento giusto. I "Nervionenses" battono in casa la Real Sociedad pe 1-0 e, in virtù delle sconfite di Alaves e Levante, esce dalla zona retrocessione salendo a quota 37 punti. A decidere il match la rete al 50' dell'ex Udinese Alexis Sanchez.