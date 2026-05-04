Folle City, salvato al 96' da Doku: l'Arsenal resta in testa da solo

LIVERPOOL (Inghilterra) - Disastro del Manchester City che, in totale controllo, regala un gol incredibile all'Everton per poi pareggiare al 96' per 3-3 a casa dell'Everton. Dopo tre vittorie consecutive i Citizens frenano proprio nel momento peggiore perché, con ancora una gara da recuperare, adesso sono a -5 dai Gunners (potenzialmente -2 se vincono il recupero)!

A sbloccae la partita una prodezza di Doku prima della fine del primo tempo: l'attaccante belga riceve dal limite dell'area in posizione decentrata, si sposta la palla sul mancino e fa partire un tiro perfetto all'incrocio per l'1-0 al 43'. Al 68' però arriva la frittata per Guardiola: Guehi, su una palla innocua, sbaglia totalmente il retropassaggio per Donnarumma e Barry ringrazia segnando il gol del pareggio! Il City subisce il contraccolpo psicologico e 4 minuti dopo arriva il gol del vantaggio Toffee con il colpo di testa di O'Brien. La squadra di Guardiola è nel totale pallone e all'80' Barry cala il trsi su grande assist di Rohl. Neanche il tempo di esultare che Haalad di potenza e classe accorcia subito con un perfetto scavetto. Assalto finale del Citizenz e, al 96', con anche Donnarumma in area nell'ultimo calcio d'angolo, Doku si inventa un gol "alla Del Piero" per salvare i suoi.