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Vitinha & C.: il segreto portoghese del Paris SG

Il regista guida una macchina quasi perfetta, Nuno Mendes terzino top, João Neves letale
Antonio Moschella
1 min
VitinhapsgPortogallo

Fino a qualche anno fa, sia a Parigi città sia in altri luoghi della Francia, era possibile imbattersi in alcuni portieri di palazzo i cui nomi erano Vitor, João o Nuno. Stesso discorso anche per muratori e netturbini. L’emigrazione di portoghesi in Francia era figlia della fuga massiva dalla povertà e dalla dittatura di Salazar, e raggiunse i suoi picchi tra la fine degli anni ’50 e la metà degli anni ’70. Oggi, 52 anni dopo il ripristino della d

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