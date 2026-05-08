Vitinha & C.: il segreto portoghese del Paris SG

Fino a qualche anno fa, sia a Parigi città sia in altri luoghi della Francia, era possibile imbattersi in alcuni portieri di palazzo i cui nomi erano Vitor, João o Nuno. Stesso discorso anche per muratori e netturbini. L’emigrazione di portoghesi in Francia era figlia della fuga massiva dalla povertà e dalla dittatura di Salazar, e raggiunse i suoi picchi tra la fine degli anni ’50 e la metà degli anni ’70. Oggi, 52 anni dopo il ripristino della d