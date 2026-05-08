Il Borussia Dortmund ipoteca il 2° posto, il Lens mette pressione al Psg. Colpo salvezza del Levante

DORTMUND (Germania) - Con il Bayern Monaco che ha già festeggiato il suo secondo titolo di Germania consecutivo, nonché il 13° negli ultimi 14 anni, nell'anticipo della 33ª - e penultima - giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund conquista aritmeticamente la piazza d'onore. Al Signal Iduna Park la formazione giallonera si impone 3-2 contro l'Eintracht Francoforte, che apre (con Uzun al 2') e chiude (con Burkadt al 41') il tabellino: in mezzo, le reti dei padroni di casa firmate da Guirassy (42'), Schlotterbeck (al 1' di recupero del primo tempo) e Inacio (72').