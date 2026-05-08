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Il Borussia Dortmund ipoteca il 2° posto, il Lens mette pressione al Psg. Colpo salvezza del Levante

I gialloneri si impongono 3-2 contro l'Eintracht, stesso punteggio tra i valenzani e l'Osasuna. Il Racing batte di misura il Nantes e si porta a -3 dalla capolista
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Il Borussia Dortmund ipoteca il 2° posto, il Lens mette pressione al Psg. Colpo salvezza del Levante© APS

DORTMUND (Germania) - Con il Bayern Monaco che ha già festeggiato il suo secondo titolo di Germania consecutivo, nonché il 13° negli ultimi 14 anni, nell'anticipo della 33ª - e penultima - giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund conquista aritmeticamente la piazza d'onore. Al Signal Iduna Park la formazione giallonera si impone 3-2 contro l'Eintracht Francoforte, che apre (con Uzun al 2') e chiude (con Burkadt al 41') il tabellino: in mezzo, le reti dei padroni di casa firmate da Guirassy (42'), Schlotterbeck (al 1' di recupero del primo tempo) e Inacio (72').

Vincono Lens e Levante

In Francia, il gol di Soares al 79' permette al Lens di battere di misura il Nantes tra le mura amiche dello Stade Bollaert-Delelis e di portarsi a quota 67 punti dopo 32 partite di Ligue 1: sole tre lunghezze più avanti, ma con una gara disputata in meno, il Paris Saint-Germain capolista, campione in carica e fresco di accesso alla seconda finale di Champions League consecutiva. Chiude il quadro la Liga spagnola dove, il Levante, grazie al 3-2 ottenuto contro l'Osasuna, si porta, seppur con un match in più, al terz'ultimo posto, a -1 dal Siviglia.

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