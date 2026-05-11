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Tottenham, solo un pari contro il Leeds e lotta salvezza ancora aperta. Il Girona non passa col Rayo

La squadra di De Zerbi subisce la beffa ad un quarto d'ora dalla fine. Tutto ancora da decidere anche in Spagna nelle zone basse della classifica
2 min
Premier LeagueLiga

Il Tottenham di Roberto De Zerbi non va oltre il pari contro il già salvo Leeds e manca la chance di allungare sul West Ham terz'ultimo e sconfitto ieri dall'Arsenal. Nel Monday Night della 36esima giornata di Premier League, Tel porta avanti gli Spurs al 50' ma il rigore di Calvert-Levin al 74' gela l'Hotspur Stadium, col Tottenham che ha ora oggi due punti sulla zona retrocessione a due giornate dalla fine. Nel prossimo turno di Premier la squadra di De Zerbi se la vedrà con il Chelsea, mentre il West Ham affronterà il Newcastle a St James' Park, in quello che si prospetta un testa a testa infuocato tra due squadre storiche per conquistare la permanenza in Premier League.

Girona, solo un pari col Rayo Vallecano

Resta complicata la classifica del Girona, a +2 sulla zona retrocessione dopo l'1-1 sul campo del Rayo Vallecano. A Madrid si decide tutto nel finale, con Alemao - decisivo nella doppia semifinale di Conference con lo Strasburgo - che porta avanti i suoi all'86' e il pari di Stuani quattro minuti dopo. A tre giornate dalla fine è bagarre in Liga per non retrocedere con 7 squadre in 4 punti e il solo Real Oviedo già aritmeticamente in Segunda Division. Le altre squadre coinvolte sono l'Alaves ed il Levante, rispettivamente al 18° e 19° posto in classifica. Sopra al Girona si trovano attualmente Espanyol, Maiorca ed Elche, tutte a 39 punti. 

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