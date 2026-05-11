Tottenham, solo un pari contro il Leeds e lotta salvezza ancora aperta. Il Girona non passa col Rayo

Il Tottenham di Roberto De Zerbi non va oltre il pari contro il già salvo Leeds e manca la chance di allungare sul West Ham terz'ultimo e sconfitto ieri dall'Arsenal. Nel Monday Night della 36esima giornata di Premier League , Tel porta avanti gli Spurs al 50' ma il rigore di Calvert-Levin al 74' gela l'Hotspur Stadium, col Tottenham che ha ora oggi due punti sulla zona retrocessione a due giornate dalla fine. Nel prossimo turno di Premier la squadra di De Zerbi se la vedrà con il Chelsea, mentre il West Ham affronterà il Newcastle a St James' Park, in quello che si prospetta un testa a testa infuocato tra due squadre storiche per conquistare la permanenza in Premier League.

Girona, solo un pari col Rayo Vallecano

Resta complicata la classifica del Girona, a +2 sulla zona retrocessione dopo l'1-1 sul campo del Rayo Vallecano. A Madrid si decide tutto nel finale, con Alemao - decisivo nella doppia semifinale di Conference con lo Strasburgo - che porta avanti i suoi all'86' e il pari di Stuani quattro minuti dopo. A tre giornate dalla fine è bagarre in Liga per non retrocedere con 7 squadre in 4 punti e il solo Real Oviedo già aritmeticamente in Segunda Division. Le altre squadre coinvolte sono l'Alaves ed il Levante, rispettivamente al 18° e 19° posto in classifica. Sopra al Girona si trovano attualmente Espanyol, Maiorca ed Elche, tutte a 39 punti.