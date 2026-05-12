Festa Betis: è in Champions. Lookman a segno, vince l'Atletico. Rodez, il sogno Ligue 1 continua

Il sogno Champions del Celta Vigo si infrange contro il Levante nel 36° turno di Liga. Due volte avanti con Jutgla, la squadra di Giraldez crolla 2-3 al Balaidos, con Brugue che completa la rimonta e rilancia i valenciani nella corsa salvezza. Ne approfitta il Betis che batte 2-1 l'Elche grazie al gol di Fornals e blinda a doppia mandata il quinto posto in classifica che quest'anno vale l'accesso alla massima competizione europea. L'Atletico Madrid di Simeone, invece, trova il successo con il risultato di 2-1 sul campo dell'Osasuna (terzo ko di fila) e sale a quota 66 punti: sblocca Lookman su calcio di rigore nel primo tempo, raddoppia Sorloth nella ripresa al 71', Barja dimezza lo svantaggio per i padroni di casa nei minuti di recupero.
Rodez, il sogno Ligue 1 prosegue
Il sogno Ligue 1 prosegue per il Rodez. Il primo turno dei play-off di Ligue 2 ha visto infatti i giallorossi imporsi sul Red Star per 3-2. Il Rodez affronterà venerdì la terza classificata (con tutta probabilità il Saint Etienne se verrà confermata la vittoria a tavolino del Le Mans), con la vincente che contenderà alla terz'ultima della Ligue 1 un posto nel massimo campionato 2026-27.