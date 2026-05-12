Festa Betis: è in Champions. Lookman a segno, vince l'Atletico. Rodez, il sogno Ligue 1 continua

Il sogno Champions del Celta Vigo si infrange contro il Levante nel 36° turno di Liga. Due volte avanti con Jutgla, la squadra di Giraldez crolla 2-3 al Balaidos, con Brugue che completa la rimonta e rilancia i valenciani nella corsa salvezza. Ne approfitta il Betis che batte 2-1 l'Elche grazie al gol di Fornals e blinda a doppia mandata il quinto posto in classifica che quest'anno vale l'accesso alla massima competizione europea. L'Atletico Madrid di Simeone, invece, trova il successo con il risultato di 2-1 sul campo dell'Osasuna (terzo ko di fila) e sale a quota 66 punti: sblocca Lookman su calcio di rigore nel primo tempo, raddoppia Sorloth nella ripresa al 71', Barja dimezza lo svantaggio per i padroni di casa nei minuti di recupero.