Torreira shock, colpito in un bar a Istanbul: cosa è successo

L'episodio

È stato rivelato che il sospettato era presente nella stessa foto scattata poco prima dell'incidente, in cui posava con un tifoso. Nella sua dichiarazione, il calciatore ha affermato: "Dopo che è stata scattata la foto, ho visto un altro uomo avvicinarsi e ho pensato che volesse anche lui farsi fotografare. Quando si è avvicinato, all'improvviso mi ha colpito con un pugno sul lato sinistro della testa. Non ho capito cosa stesse succedendo". Secondo le accuse, il sospettato aveva iniziato a seguire Torreira sui social per una questione di gelosia nei confronti di una donna che il centrocampista uruguaiano ha poi dichiarato di essere la sua compagna.L'aggressore, 32 anni, si era avvicinato al calciatore e lo aveva poi colpito con un pugno ma mentre stava cercando di fuggire a bordo di un taxi - riporta il quotidiano "Haberler" - è stato arrestato dalla polizia. L'uomo avrebbe precedenti per lesioni volontarie ed era stato già oggetto di un provvedimento restrittivo. Torreira, che non ha riportato conseguenze se non un occhio gonfio, ha già sporto denuncia.