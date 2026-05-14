Al Real Madrid bastano Garcia e Bellingham, Oviedo ko. Punto salvezza per il Valencia

Il Real Madrid batte in casa l'Oviedo e consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona. Alla formazione di Arbeloa, priva di tanti titolari, bastano le firme di Gonzalo Garcia al minuto 44 e di Jude Bellingham al minuto 80 per ottenere il successo e salire così a quota 80. Ospiti, invece, già retrocessi da diverse giornate e fanalino di coda di questo campionato fermo a quota 29 punti.