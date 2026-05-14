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Al Real Madrid bastano Garcia e Bellingham, Oviedo ko. Punto salvezza per il Valencia

Diego Lopez salva la formazione valenzana dopo il vantaggio del Rayo Vallecano, pareggiano anche Girona e Real Sociedad
1 min
Al Real Madrid bastano Garcia e Bellingham, Oviedo ko. Punto salvezza per il Valencia© EPA

Il Real Madrid batte in casa l'Oviedo e consolida il secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona. Alla formazione di Arbeloa, priva di tanti titolari, bastano le firme di Gonzalo Garcia al minuto 44 e di Jude Bellingham al minuto 80 per ottenere il successo e salire così a quota 80. Ospiti, invece, già retrocessi da diverse giornate e fanalino di coda di questo campionato fermo a quota 29 punti.

Punto salvezza per il Valencia

Si chiudono in parità Valencia-Rayo Vallecano e Girona-Real Sociedad, gare valide per la 36esima giornata della Liga, terminate entrambe 1-1. Al Mestalla gli ospiti sbagliano un rigore all'8' con Nteka, ma al 20' passano in vantaggio con Lejeune. Al 40' il pareggio di Diego Lopez che permette al Valencia di conquistare un importante punto salvezza portandosi a quota 43, mentre il Rayo va a 44. Stesso film sul campo del Girona dove la Real Sociedad si porta avanti al 28' con Martin, mentre i padroni di casa pareggiano al 66' con l'ex Reggina Stuani. In classifica Girona a quota 40 punti, uno in più sulla zona retrocessione, mentre la squadra basca è sesta con 45.

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