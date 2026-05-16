ll City conquista la FA Cup e il Bayern Monaco è Campione di Germania

FRANCOFORTE (Germania) - Ultima giornata di Bundesliga con riflettori puntati sulla lotta 4° posto dove è lo Stoccarda a staccare l'ultimo pass per la Champions League. A Francoforte la squadra di Hoennes pareggia contro l'Eintracht per 2-2 e, in virtù del netto ko dell'Hoffenheim su campo del Borussia Monchengladbach per 4-0 (Boli 14', Tabakovic 23', Disk 81' e Hack 91'), chiude a quota 62 punti a +1 sui rivali relegati all'Europa League insieme al Bayer Leverkusen che ha pareggiato per 1-1 contro l'Amburgo. Lo Stoccarda si era portato sul 2-0 con i gol di Andres (10') e Nartey (45'+4) ma, una volta venuto a sapere della situazione dei diretti rivali ha alzato le mani dal manubiro concedendo due rigori entrambi trasformati da Burkardt al 72' e al 92'.