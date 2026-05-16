ll City conquista la FA Cup e il Bayern Monaco è Campione di Germania

FRANCOFORTE (Germania) - Ultima giornata di Bundesliga con riflettori puntati sulla lotta 4° posto dove è lo Stoccarda a staccare l'ultimo pass per la Champions League. A Francoforte la squadra di Hoennes pareggia contro l'Eintracht per 2-2 e, in virtù del netto ko dell'Hoffenheim su campo del Borussia Monchengladbach per 4-0 (Boli 14', Tabakovic 23', Disk 81' e Hack 91'), chiude a quota 62 punti a +1 sui rivali relegati all'Europa League insieme al Bayer Leverkusen che ha pareggiato per 1-1 contro l'Amburgo. Lo Stoccarda si era portato sul 2-0 con i gol di Andres (10') e Nartey (45'+4) ma, una volta venuto a sapere della situazione dei diretti rivali ha alzato le mani dal manubiro concedendo due rigori entrambi trasformati da Burkardt al 72' e al 92'.
Wolfsburg corsaro ad Amburgo: St.Pauli retrocesso!
Al Millerntor-Stadion di Amburgo St.Pauli e Wolfsburg (entrambe a 27 punti) si affrontano nello scontro diretto che vale il terzultimo posto, quindi quello valido per il Play-Out, con i "Lupi" che piazzano il colpo esterno. Vittoria del Wolfsburg per 3-1 in una partita folle con 6 pali centrati compresa la traversa colpida da Erikssen al 77' sul 2-1. Al gol di Koulierakis degli ospiti al 37' replica ad inizio ripresa (57') Ceesay ma al 64' sanguinoso autogol del St.Pauli. A scrivere la parola fine ci pensa Pejcinovic all'81' con Wolfsburh che affronterà la terza della Bundesliga2 per giocarsi la permanenza nella massima serie. St.Pauli e Heidenheim retrocessi.
Goleade per Bayern Monaco, Friburgo ed Union
Nelle altre partite "manita" del Bayern Monaco al Colonia per 5-1 con tripletta di Harry Kane e standing ovation per Leon Goretska alla sua ultima con i bavaresi. Poker invece del Friburgo contro il Lipsia sempre per 4-1 e dell'Union Berlino di mister Eta che piega 4-0 l'Augusta. Successi esterni per il Borussia Dortmund a Brema per 2-0 e del Magonza ad Heidenheim per 2-0.
Magia di Semenyo ed il City alza la sua 8ª FA Cup!
A Wembley va in scena il remake della finale FA Cup del 2022 ed il risultato è di nuovo lo stesso con il Manchester City che batte il Chelsea per 1-0 vincendo per l'8ª volta il trofeo salendo al 3° posto insieme ai Blues e Liverpool. Si tratta del 38° titolo vinto dai Citizens sotto la guida di Pep Guardiola.
Dopo un primo tempo equilibrato sullo 0-0 (gol annullato ad Haaland per fuorigioco) ecco la svolta. Il gol partita arriva al 72' con una magia di Semenyo: assist di Haaland e colpo di tacco dell'ex Arsenal imprendibile per Sanchez! Prima del gol del Manchester, al 66', forti proteste da parte del Chelsea per un rigore non asegnato dopo un dubbio contatto tra Joao Pedro e Khusanov. Il portiere dei Blues si supera su Cherki all'85' evitando il 2-0 ma il Chelsea non riesce ad impensierire i Citizens che amminsitrano il vantaggio fino al triplice fischio.
FRANCOFORTE (Germania) - Ultima giornata di Bundesliga con riflettori puntati sulla lotta 4° posto dove è lo Stoccarda a staccare l'ultimo pass per la Champions League. A Francoforte la squadra di Hoennes pareggia contro l'Eintracht per 2-2 e, in virtù del netto ko dell'Hoffenheim su campo del Borussia Monchengladbach per 4-0 (Boli 14', Tabakovic 23', Disk 81' e Hack 91'), chiude a quota 62 punti a +1 sui rivali relegati all'Europa League insieme al Bayer Leverkusen che ha pareggiato per 1-1 contro l'Amburgo. Lo Stoccarda si era portato sul 2-0 con i gol di Andres (10') e Nartey (45'+4) ma, una volta venuto a sapere della situazione dei diretti rivali ha alzato le mani dal manubiro concedendo due rigori entrambi trasformati da Burkardt al 72' e al 92'.
Wolfsburg corsaro ad Amburgo: St.Pauli retrocesso!
Al Millerntor-Stadion di Amburgo St.Pauli e Wolfsburg (entrambe a 27 punti) si affrontano nello scontro diretto che vale il terzultimo posto, quindi quello valido per il Play-Out, con i "Lupi" che piazzano il colpo esterno. Vittoria del Wolfsburg per 3-1 in una partita folle con 6 pali centrati compresa la traversa colpida da Erikssen al 77' sul 2-1. Al gol di Koulierakis degli ospiti al 37' replica ad inizio ripresa (57') Ceesay ma al 64' sanguinoso autogol del St.Pauli. A scrivere la parola fine ci pensa Pejcinovic all'81' con Wolfsburh che affronterà la terza della Bundesliga2 per giocarsi la permanenza nella massima serie. St.Pauli e Heidenheim retrocessi.
Goleade per Bayern Monaco, Friburgo ed Union
Nelle altre partite "manita" del Bayern Monaco al Colonia per 5-1 con tripletta di Harry Kane e standing ovation per Leon Goretska alla sua ultima con i bavaresi. Poker invece del Friburgo contro il Lipsia sempre per 4-1 e dell'Union Berlino di mister Eta che piega 4-0 l'Augusta. Successi esterni per il Borussia Dortmund a Brema per 2-0 e del Magonza ad Heidenheim per 2-0.