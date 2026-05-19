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"Io, ct dell’Ucraina. Scelta anche di vita"

Maldera, ex vice di De Zerbi: "Sono felice, è un onore. Sento una grande responsabilità in questo momento storico. Ho deciso, vivrò a Leopoli"
Gabriele Lussu
1 min
Andrea MalderaUcrainaAndriy Shevchenko
"Io, ct dell’Ucraina. Scelta anche di vita"© Federazione Ucraina

Un italiano sulla panchina dell’Ucraina. Il presidente federale Andriy Shevchenko ha scelto Andrea Maldera, fedelissimo di Roberto De Zerbi, come nuovo allenatore della nazionale ucraina: firmato un contratto di due anni con opzione di rinnovo. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale - costata il mese scorso l’addio di Sergiy Rebrov, in carica dal 2023 - il Comitato Esecutivo dell’Uaf ha quindi deciso di cambiare, puntando su un commissar

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