"Io, ct dell’Ucraina. Scelta anche di vita"

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Un italiano sulla panchina dell’Ucraina. Il presidente federale Andriy Shevchenko ha scelto Andrea Maldera, fedelissimo di Roberto De Zerbi, come nuovo allenatore della nazionale ucraina: firmato un contratto di due anni con opzione di rinnovo. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale - costata il mese scorso l’addio di Sergiy Rebrov, in carica dal 2023 - il Comitato Esecutivo dell’Uaf ha quindi deciso di cambiare, puntando su un commissar
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