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Le mille vite di Igor Thiago, il muratore del Brasile

L’attaccante del Brentford ha perso il padre a 13 anni ed è stato costretto a fare tanti lavori. La depressione e i gravi infortuni
Vincenzo Bellino
1 min
Igor ThiagoBrasileAncelotti
Le mille vite di Igor Thiago, il muratore del Brasile© EPA

Ci sono paesi nei quali la chiamata della nazionale conserva ancora qualcosa di sacro. In Brasile non è mai una formalità. Lo raccontano le lacrime di Neymar, ma anche quelle di Igor Thiago, condivise con la sua famiglia, quando Carlo Ancelotti

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