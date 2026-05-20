Le mille vite di Igor Thiago, il muratore del Brasile

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Ci sono paesi nei quali la chiamata della nazionale conserva ancora qualcosa di sacro. In Brasile non è mai una formalità. Lo raccontano le lacrime di Neymar, ma anche quelle di Igor Thiago, condivise con la sua famiglia, quando Carlo Ancelotti
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