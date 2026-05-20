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Riprendeva le calciatrici sotto la doccia: allenatore ceco squalificato a vita

La Uefa inasprisce la pena e chiede alla Fifa di estendere il divieto
2 min
Petr VlachovskìUefaFifa
Riprendeva le calciatrici sotto la doccia: allenatore ceco squalificato a vita© EPA

"L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina (Cedb) della Uefa ha deciso di vietare al signor Petr Vlachovskì di esercitare qualsiasi attività legata al calcio per tutta la vita, e ha inoltre deciso di chiedere alla Fifa di estendere il divieto sopra menzionato a livello mondiale". Sono queste le misure che il massimo organo del calcio europeo ha adottato nei confronti dell'allenatore ceco che dal 2019 al 2023 ha utilizzato una telecamera nascosta per filmare le sue giocatrici nelle docce e negli spogliatoi. L'uomo ha ripreso ben 14 ragazze, la più piccola delle quali era ancora minorenne, 17 anni, ed era in possesso di materiale pedopornografico.

Piene più severe per reati sessuali

L'anno scorso un giudice penale aveva deciso in patria una sospensione di cinque anni, ma la vicenda è emersa solo a febbraio, dopo le denunce pubbliche di alcune atlete. Niente reclusione, dunque. Una decisione che ha mandato su tutte le furie le dirette interessate che hanno criticato la clemenza della sentenza e la mancanza di un processo pubblico nonostante le conseguenze psicologiche subite a lungo termine. L'Associazione ceca dei calciatori, supportata da Fifpro (Federazione internazionale dei calciatori professionisti), aveva preteso una squalifica a vita estesa in tutto il calcio mondiale. Una richiesta accolta adesso a livello europeo dalla Uefa, che ha contestualmente sposato l'idea dell'estensione, facendosene portavoce presso la Fifa. La storia di Petr Vlachovskì ha portato a galla una vicenda che merita un approfondimento serio: servono sanzioni più severe e maggiori tutele, tra cui il divieto a vita di allenare per i responsabili di reati sessuali.

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