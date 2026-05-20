Riprendeva le calciatrici sotto la doccia: allenatore ceco squalificato a vita

"L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina (Cedb) della Uefa ha deciso di vietare al signor Petr Vlachovskì di esercitare qualsiasi attività legata al calcio per tutta la vita, e ha inoltre deciso di chiedere alla Fifa di estendere il divieto sopra menzionato a livello mondiale". Sono queste le misure che il massimo organo del calcio europeo ha adottato nei confronti dell'allenatore ceco che dal 2019 al 2023 ha utilizzato una telecamera nascosta per filmare le sue giocatrici nelle docce e negli spogliatoi. L'uomo ha ripreso ben 14 ragazze, la più piccola delle quali era ancora minorenne, 17 anni, ed era in possesso di materiale pedopornografico.