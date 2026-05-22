Guardiola via dal City, la scelta sul futuro è già presa: ecco cosa ha deciso

Guardiola e il futuro: "Non allenerò per un po'"

Lo stesso Pep ha parlato del futuro in conferenza: "Mi riposo. Non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui. Devo fare un passo indietro". Anche l'annuncio ai giocatori è arrivato "questa mattina. Il discorso è stato un disastro, ero molto nervoso, più che mai. Ora ho bisogno di respirare un po' e rilassarmi, starò fuori un po'. Non si tratta di dieci anni, a parte sei mesi trascorsi a New York, ma di 17-18 anni, con tutti che mi chiedevano ogni tre giorni di fare il triplete e di vincere la Premier League. Sentivo che non avrei avuto più le energie per lottare ogni giorno. Non è una questione di ambizione ma dopo dieci anni è giusto cambiare, muoversi, vedere facce nuove. Dieci anni sono tanti e penso che il club abbia bisogno di un nuovo allenatore, di nuove energie, con questi incredibili giocatori che abbiamo adesso, per iniziare a scrivere un nuovo capitolo".