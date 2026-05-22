“Non chiedetemi il perché”, Guardiola si congeda dal Manchester City. “Niente è eterno”

"È arrivato il mio momento. Nulla è eterno": Pep Guardiola ha salutato il Manchester City. Dopo dieci anni e 20 titoli vinti, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens. E ha deciso di salutare a suo modo, con l'eleganza che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. Un cammino che si chiuderà domenica contro l'Aston Villa. Per l'ultima volta, Guardiola vivrà le emozioni di quella che è diventata la sua nuova casa, l'Etihad Stadium, e si prenderà l'abbraccio dei suoi tifosi. E sugli spalti ci sarà anche Noel Gallagher, che lo aveva accolto nel 2016 al suo arrivo. Un ciclo - vincente - che si chiude ma un legame che resterà indissolubile.
Il comunicato del Manchester City
"Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida della squadra, e lascerà il club con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club.
Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep Guardiola continuerà a collaborare con il City Football Group, ricoprendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici", ecco la nota con cui il Manchester City ha annunciato l'addio di Pep Guardiola dopo dieci anni.