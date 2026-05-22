“Non chiedetemi il perché”, Guardiola si congeda dal Manchester City. “Niente è eterno”

"È arrivato il mio momento. Nulla è eterno": Pep Guardiola ha salutato il Manchester City. Dopo dieci anni e 20 titoli vinti, l'allenatore spagnolo lascerà i Citizens. E ha deciso di salutare a suo modo, con l'eleganza che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera. Un cammino che si chiuderà domenica contro l'Aston Villa. Per l'ultima volta, Guardiola vivrà le emozioni di quella che è diventata la sua nuova casa, l'Etihad Stadium, e si prenderà l'abbraccio dei suoi tifosi. E sugli spalti ci sarà anche Noel Gallagher, che lo aveva accolto nel 2016 al suo arrivo. Un ciclo - vincente - che si chiude ma un legame che resterà indissolubile.