Sterling nei guai in Inghilterra: l'ex City arrestato dopo un incidente stradale

Raheem Sterling torna a far parlare di sé, ma questa volta per una vicenda lontana dai campi di calcio. L'ex attaccante della Premier League è stato arrestato con l'accusa di aver guidato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti dopo un incidente stradale verificatosi nelle prime ore di giovedì, come riportato dai vari quotidiani britannici. L'episodio è avvenuto lungo l'autostrada M3, in Inghilterra, e ha richiesto l'intervento immediato dei servizi di emergenza. Nonostante la dinamica dell'incidente abbia destato grande preoccupazione, fortunatamente non si registrano feriti.

L'uscita di strada e l'intervento delle autorità

L'incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Minley, lungo la carreggiata in direzione sud della M3. Per cause ancora oggetto di accertamento, la vettura di Sterling è uscita dalla carreggiata andando a impattare violentemente contro le barriere di protezione. Sul posto sono arrivati rapidamente polizia, vigili del fuoco e personale sanitario per mettere in sicurezza l'area e verificare le condizioni del conducente. Le forze dell'ordine dell'Hampshire hanno confermato che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto. Dopo i controlli effettuati sul luogo dell'incidente, il calciatore è stato fermato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. L'episodio rappresenta un momento particolarmente delicato nella carriera dell'ex nazionale inglese.

Un periodo difficile anche sul piano sportivo

La notizia dai vari quotidiani britannici arriva in una fase già complicata del percorso professionale di Sterling. L'attaccante, ex City tra le altre, aveva disputato la sua ultima esperienza nel calcio inglese con la maglia dell'Arsenal, dove era approdato in prestito sotto la guida di Mikel Arteta. Tuttavia, l'avventura all'Emirates Stadium non ha prodotto i risultati sperati e il giocatore è stato successivamente lasciato libero dal Chelsea nel mese di gennaio. Alla ricerca di un rilancio, Sterling aveva deciso di trasferirsi al Feyenoord a febbraio, con l'obiettivo di ritrovare continuità e rendimento. L'arresto rischia però di gettare nuove ombre sul suo futuro, sia dal punto di vista sportivo sia da quello personale. Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli sull'accaduto e sulle eventuali conseguenze disciplinari. Nel frattempo, il caso continua ad attirare l'attenzione dei media britannici e non solo.