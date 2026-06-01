Kevin Keegan scuote il calcio inglese: "Ho un tumore al quarto stadio"

L'ex capitano e allenatore della nazionale inglese Kevin Keegan ha rivelato pubblicamente che il cancro che gli è stato diagnosticato a gennaio è al quarto stadio, il livello più avanzato. La notizia è emersa durante una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo l'annuncio della malattia. "Ho avuto un incidente d'auto e ho dovuto subire un intervento chirurgico. Durante la Tac pre-operatoria hanno scoperto il tumore. Mi hanno indirizzato da un oncologo d'eccellenza, spiegandomi che la nuova terapia proposta aveva un tasso di successo eccezionale. Quando ho chiesto quale fosse, mi hanno risposto il 33%. Io pensavo fosse dell'80 o del 90%".