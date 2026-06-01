Iniesta, dal campo alla panchina: ufficiale la sua prima avventura da allenatore

Per anni ha fatto sparire avversari con un controllo orientato, trasformato spazi strettissimi in autostrade per i compagni e illuminato le partite con giocate da autentico illusionista del centrocampo. Adesso Iniesta prova a trasferire quella stessa magia fuori dal rettangolo verde . Dopo una carriera leggendaria da calciatore, il campione spagnolo inaugura la sua nuova vita da allenatore: il Gulf United ha infatti scelto l'ex regista del Barcellona per guidare la squadra nella prossima stagione . Per il 42enne si tratta della prima esperienza in panchina dopo il ritiro dal calcio giocato, arrivato alla fine del 2024 al termine delle avventure con Vissel Kobe ed Emirates Club. Una nuova sfida che lo porterà a Dubai, dove avrà il compito di guidare la crescita di un club giovane e ambizioso. Inizia così la sua nuova vita, con l'obiettivo di arrivare in futuro in blaugrana.

Iniesta, la prima panchina della carriera

Il Gulf United, formazione con sede a Dubai, arriva da una stagione chiusa al decimo posto nel proprio campionato. Fondato nel 2019, il club milita nella UAE First Division League, la seconda serie degli Emirati Arabi Uniti, e negli ultimi anni si è fatto notare per una crescita rapida, culminata con le promozioni consecutive dalla quarta e dalla terza divisione nel 2022 e nel 2023. L'entusiasmo per l'arrivo dell'ex campione del mondo è stato immediato. Attraverso i propri canali social, il club ha accolto così il nuovo tecnico: "Dubai sogna in grande. E alcune storie meritano un altro capitolo. Marhaba, Andrés Iniesta". Da parte sua, l'ex centrocampista non ha nascosto l'emozione per questo nuovo percorso professionale.

Le prime parole di Iniesta

Nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Gulf United, Iniesta ha spiegato le ragioni della sua scelta: "Unirmi al Gulf United mi è sembrato il punto di partenza ideale di questo nuovo capitolo. Il calcio mi ha dato tutto e ora voglio restituire qualcosa allenando, imparando e lavorando ogni giorno con giovani calciatori che hanno la grinta e il talento per arrivare lontano". Anche sui propri profili social, lo spagnolo ha sottolineato l'importanza di questa opportunità: "Sono felicissimo di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Un passo importante per continuare a crescere come allenatore e mettere in pratica la mia esperienza in un club professionistico che crede davvero nei giovani talenti. Grazie mille al Gult United per questa opportunità. Ora è il momento di lavorare con la massima dedizione per raggiungere i nostri obiettivi. Forza Gulf!".