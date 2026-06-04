Dionisi al Watford, la Championship per rilanciarsi dopo Sassuolo e Palermo 

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Alessio Dionisi alla conquista del calcio inglese. Questo l’obiettivo tecnico originario di Abbadia San Salvatore che ha scelto di volare Oltremanica al Watford (contratto biennale) per rilanciarsi e tornare protagonista. D’altronde solamente tre anni fa veniva considerato come uno dei migliori tecnici italiani, all’insegna del più classico dei cliché relativo al “nuovo che avanza”. E in fondo era pure corretta come definizione, soprat
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