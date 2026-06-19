Hakimi a processo per stupro: "Solo perché sono famoso, altrimenti..."

La decisione della Corte d'Appello e le parole dell'avvocata

Secondo quanto riferito dai legali del calciatore all'Associated Press, la Corte d'Appello di Versailles ha confermato venerdì la decisione di rinviare Hakimi a processo. Il difensore marocchino era stato accusato in via preliminare di stupro nel marzo 2023, dopo la denuncia presentata da una donna di 24 anni che ha dichiarato di essere stata violentata nell'abitazione del giocatore in un sobborgo di Parigi. La decisione è stata resa nota poche ore prima dell'impegno del Marocco contro la Scozia nel Gruppo C dei Mondiali. Hakimi ha sempre negato ogni addebito.

Rachel-Flore Pardo, legale della donna che ha presentato la denuncia, ha dichiarato che dopo oltre tre anni di procedimenti legali, "e dopo essere stata diffamata e trascinata nel fango dalla difesa di Achraf Hakimi", la decisione del tribunale "porta alla mia cliente un senso di sollievo e speranza". "Sollievo per il fatto che sia stata ascoltata dalla giustizia e che il suo caso verrà discusso in tribunale", ha affermato Pardo in una dichiarazione.

La replica di Hakimi

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo, Hakimi ha ribadito la propria innocenza e criticato l'intero iter giudiziario, sostenendo di essere stato preso di mira a causa della sua notorietà. "La giustizia mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: 'Se non fossi famoso, non ci sarebbe mai stato un caso'" ha scritto il calciatore marocchino. Hakimi ha inoltre spiegato le ragioni del suo lungo silenzio pubblico: "Ho scelto di rimanere in silenzio per anni. Credevo che mantenendo la dignità, essendo paziente e confidando nel sistema giudiziario, si sarebbero potute prendere le decisioni giuste". Ha poi aggiunto che il caso è stato dannoso non solo per lui, ma anche per la sua famiglia, "e soprattutto per la verità". "Aspetto questo processo dal primo giorno. E ora lo aspetto con impazienza. Finalmente potrò parlare", ha concluso Hakimi. Nonostante la conferma del rinvio a giudizio, al momento non è stata ancora fissata una data per l'inizio del processo.