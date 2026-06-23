Eterno Thiago Silva, ritorno al Fluminense a 41 anni: l'annuncio ufficiale

A 41 anni Thiago Silva torna alla Fluminense. E' lo stesso club brasiliano ad annunciarlo, spiegando che 'il Mostro' (come è soprannominato in Brasile l'ex milanista) "ha accettato di tornare e ha firmato un contratto con il club fino a dicembre 2026". Il difensore è atteso al Centro di Allenamento Carlos Castilho per unirsi al gruppo e iniziare gli allenamenti la prossima settimana. Questa sarà la quarta esperienza di Thiago Silva alla Fluminense, la terza con la squadra professionistica.

Il ritorno a casa

Il brasiliano, ex Milan, ha firmato un accordo valido sino al 31 dicembre 2026. Per lui è un terzo ritorno, da professionista, nel club di Rio de Janeiro, dove aveva mosso i primi passi, nelle giovanili, fra il 1998 e il 2000. A ruota Thiago Silva ha vestito la maglia del Fluminense fra il 2006 e il 2009 e fra il 2024 e il 2025, disputando 212 partite e segnando 19 gol con la maglia tricolore. Ora un'altra avventura nel "suo" club. "Alcune storie non avranno mai fine", ha scritto la società di Rio de Janeiro, sui propri canali social, per celebrare l'ennesimo ritorno del difensore ex rossonero, che nel 2026 ha giocato con la casacca del Porto.