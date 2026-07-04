Douglas Costa pronto per una nuova avventura: l'ex Juve ha firmato, ecco per quale club

Nuova avventura per Douglas Costa . A quasi trentasei anni, l'ex Juventus non vuole saperne di ritirarsi, ma inizierà presto un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Dopo i sei mesi vissuti in Italia con la maglia del Chievo Verona in Serie D (in cui non ha lasciato un grande contributo), il brasiliano ha firmato un contratto con l' Al Ittifaq. Douglas Costa era promesso sposo del club di Dubai e adesso sarà un nuovo compagno di squadra dell' ex Inter e Milan Mario Balotelli .

Douglas Costa all'Al Ittifaq

Douglas Costa ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2028, con la società di Dubai. Dopo aver terminato il contratto con il Sydney, il brasiliano aveva giocato sei mesi nella Serie D italiana. Il Chievo Verona e l'Al Ittifaq hanno la stessa proprietà (con Pietro Laterza presidente). Il trentacinquenne è stato 'parcheggiato' sei mesi a Verona, vista l'impossibilità del club degli Emirati Arabi di tesserare extracomunitari.

Adesso è arrivato l'annuncio ufficiale, pubblicato dall'Al Ittifaq sui suoi canali social: "Un nuovo capitolo inizia. Dai palcoscenici più importanti del calcio mondiale all'Al-Ittifaq FC. Benvenuto, Douglas Costa! La tua velocità. La tua creatività. La tua esperienza. Ora è il momento di scrivere una nuova storia".

A Dubai con Balotelli

Nelle tredici partite giocate in Serie D, Douglas Costa ha segnato due reti e fornito un assist, ma non è riuscito a riportare il Chievo Verona tra i professionisti. Adesso per lui ci sarà una nuova avventura. All'Al Ittifaq, il classe 1990 ritroverà qualche volto coosciuto. Sarà compagno di squadra dell'ex Torino Daniele Baselli e di Mario Balotelli.

Oltre ai due ex Serie A, ci sono anche altri due italiani, Jacopo Da Riva e Gianluca Santini, l'italosvizzero Davide Mariani e l'italobelga Leonardo Ferroni. Presto, l'Al Ittifaq annuncerà anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.

(Foto: credits Al Ittifaq FC)

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