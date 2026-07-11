"Sì, dopo il Manchester City": Balotelli e quel retroscena sulla Juve. Su Allegri e corsa Scudetto...

"Per pura qualità, ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia". Parole forti, quelle pronunciate da Mario Balotelli. Dallo scorso gennaio, il classe 1900 veste la maglia dell'Al Ittifaq, squadra degli Emirati Arabi che ha appena accolto l'ex bianconero Douglas Costa. L'ex attaccante di Inter e Milan ha parlato in una lunga intervista, toccando vari argomenti: dalla Serie A fino alla corsa scudetto, da Allegri a Ibrahimovic, svelando anche un interessante retroscena che riguarda la Juventus.
L'esperienza negli Emirati Arabi
L'Italia nel passato, il presente recita Emirati Arabi. Mario Balotelli ha raccontato a SportMediaset la scelta dell'Al Ittifaq: "Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene. Non so fin quando andrò avanti, di sicuro finché ho questa passione nell'allenarmi, sudare, andare in campo e segnare. Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi".
Oltre a Douglas Costa, Super Mario giocherà con il fratello Enock. Per la prima volta, i due vestiranno la maglia dello stesso club: "Fisicamente è un animale, farà bene. E gli romperò le scatole...".
Mondiali e Italia
Balotelli è poi passato al Mondiale, puntando sui protagonisti. La scelta è facile: "Tra Messi, Haaland e Mbappé metto Leo come primo: è il più forte al mondo. Poi, per come piace a me il calcio, Mbappé e Haaland". In questi giorni di celebrazioni, come quella di Alex Del Piero in occasione dei venti anni dalla vittoria della Coppa del Mondo, c'è anche un triste ricordo che vede coinvolto proprio Mario Balotelli. È suo l'ultimo gol segnato dall'Italia a un Mondiale, ben 12 anni fa: "Non è nulla di cui andare orgogliosi, anzi è una cosa triste. Sono passati troppi anni", ha aggiunto.
E poi ha parlato anche delle critiche ricevute nel corso della sua carriera: "Qualche stupidata l'ho fatta, ero un giovane vivace, un po' di accanimento c'è stato. Non me ne pento perché mi hanno fatto crescere. Ma se vedo quello che fanno oggi in giro e lo schifo che fanno certe persone ho la coscienza pulita, io non ho mai fatto del male a nessuno".
La Serie A e l'Inter di Chivu
"Mi manca il calcio italiano di 15 anni fa, com'era, come si giocava e i calciatori che c'erano. Mi piacerebbe che la Serie A tornasse al top", ha poi continuato Balotelli. L'ex Inter, però, non pensa di tornare più in Serie A: "Difficile un mio ritorno in Italia. Mi ero detto che al Genoa sarebbe stato l'ultimo tentativo ma la società ha sbagliato tutto. Peccato perché la piazza era bellissima, la squadra era forte, la tifoseria fantastica".
Super Mario non ha dubbi: nessuno in Serie A è ai suoi livelli. "Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia, poi chiaro che il calcio moderno predilige giocatori con più corsa e fisicità. Non vedo giocatori come me, ci sono molti calciatori forti ma non che hanno il mio stile di gioco". L'ultimo campionato di Serie A è stato vinto dall'Inter di Cristian Chivu, ex compagno di squadra proprio di Super Mario: "È sempre stato sul pezzo anche da giocatore, era già un allenatore in campo, tatticamente pronto e intelligente. E poi, sentendo qualche giocatore dell'Inter, è rimasto un po' calciatore dentro e questo, se fatto nella giusta misura, è un bene"
Il Milan e Ibrahimovic
Dall'Inter al Milan: Mario Balotelli ha parlato anche dei rossoneri, che hanno deciso di puntare con decisione su Gonçalo Ramos. Il portoghese avrà una bella occasione, ammette l'attaccante dell'Al Ittifaq: "La Serie A è sfidante per un attaccante straniero, ho visto giocatori forti fare male, poi ripartire e fare nuovamente bene all'estero. Sarà una bella sfida per lui".
E poi un commento su Zlatan Ibrahimovic, amico e consulente di Redbird: "Devo rispondere? (ride, ndr). Zlatan fa il dirigente di Zlatan... io so che mette il 100% in ogni cosa che fa".
Il retroscena sulla Juventus e la corsa scudetto
Mario Balotelli vede ancora i nerazzurri davanti a tutte: "L'Inter resta la squadra da battere". Ma per l'italiano, il Napoli del nuovo allenatore Massimiliano Allegri può essere una seria candidata per la vittoria dello scudetto: "Recentemente ho letto tante critiche verso di lui ma quando l'avevo avuto al Milan mi era piaciuto tantissimo. Se è ancora quello, farà bene. Corsa scudetto? Con una aggiunta a sorpresa: la Roma".
Infine, il trentacinquenne ha ricordato un aneddoto del passato, svelando un retroscena interessante: Mario Balotelli avrebbe potuto vestire la maglia bianconera. "Se sono stato vicino alla Juve in passato? Sì, dopo il Manchester City. Poi sono finito al Milan quindi nessun rimpianto, è stata una scelta. Certo quella Juve era forte", ha concluso.
"Per pura qualità, ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia". Parole forti, quelle pronunciate da Mario Balotelli. Dallo scorso gennaio, il classe 1900 veste la maglia dell'Al Ittifaq, squadra degli Emirati Arabi che ha appena accolto l'ex bianconero Douglas Costa. L'ex attaccante di Inter e Milan ha parlato in una lunga intervista, toccando vari argomenti: dalla Serie A fino alla corsa scudetto, da Allegri a Ibrahimovic, svelando anche un interessante retroscena che riguarda la Juventus.
L'esperienza negli Emirati Arabi
L'Italia nel passato, il presente recita Emirati Arabi. Mario Balotelli ha raccontato a SportMediaset la scelta dell'Al Ittifaq: "Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene. Non so fin quando andrò avanti, di sicuro finché ho questa passione nell'allenarmi, sudare, andare in campo e segnare. Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi".
Oltre a Douglas Costa, Super Mario giocherà con il fratello Enock. Per la prima volta, i due vestiranno la maglia dello stesso club: "Fisicamente è un animale, farà bene. E gli romperò le scatole...".
Mondiali e Italia
Balotelli è poi passato al Mondiale, puntando sui protagonisti. La scelta è facile: "Tra Messi, Haaland e Mbappé metto Leo come primo: è il più forte al mondo. Poi, per come piace a me il calcio, Mbappé e Haaland". In questi giorni di celebrazioni, come quella di Alex Del Piero in occasione dei venti anni dalla vittoria della Coppa del Mondo, c'è anche un triste ricordo che vede coinvolto proprio Mario Balotelli. È suo l'ultimo gol segnato dall'Italia a un Mondiale, ben 12 anni fa: "Non è nulla di cui andare orgogliosi, anzi è una cosa triste. Sono passati troppi anni", ha aggiunto.
E poi ha parlato anche delle critiche ricevute nel corso della sua carriera: "Qualche stupidata l'ho fatta, ero un giovane vivace, un po' di accanimento c'è stato. Non me ne pento perché mi hanno fatto crescere. Ma se vedo quello che fanno oggi in giro e lo schifo che fanno certe persone ho la coscienza pulita, io non ho mai fatto del male a nessuno".