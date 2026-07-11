"Sì, dopo il Manchester City": Balotelli e quel retroscena sulla Juve. Su Allegri e corsa Scudetto...

"Per pura qualità, ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia ". Parole forti, quelle pronunciate da Mario Balotelli . Dallo scorso gennaio, il classe 1900 veste la maglia dell' Al Ittifaq , squadra degli Emirati Arabi che ha appena accolto l'ex bianconero Douglas Costa . L'ex attaccante di Inter e Milan ha parlato in una lunga intervista, toccando vari argomenti: dalla Serie A fino alla corsa scudetto , da Allegri a Ibrahimovic , svelando anche un interessante retroscena che riguarda la Juventus .

L'esperienza negli Emirati Arabi

L'Italia nel passato, il presente recita Emirati Arabi. Mario Balotelli ha raccontato a SportMediaset la scelta dell'Al Ittifaq: "Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene. Non so fin quando andrò avanti, di sicuro finché ho questa passione nell'allenarmi, sudare, andare in campo e segnare. Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi".

Oltre a Douglas Costa, Super Mario giocherà con il fratello Enock. Per la prima volta, i due vestiranno la maglia dello stesso club: "Fisicamente è un animale, farà bene. E gli romperò le scatole...".

Mondiali e Italia

Balotelli è poi passato al Mondiale, puntando sui protagonisti. La scelta è facile: "Tra Messi, Haaland e Mbappé metto Leo come primo: è il più forte al mondo. Poi, per come piace a me il calcio, Mbappé e Haaland". In questi giorni di celebrazioni, come quella di Alex Del Piero in occasione dei venti anni dalla vittoria della Coppa del Mondo, c'è anche un triste ricordo che vede coinvolto proprio Mario Balotelli. È suo l'ultimo gol segnato dall'Italia a un Mondiale, ben 12 anni fa: "Non è nulla di cui andare orgogliosi, anzi è una cosa triste. Sono passati troppi anni", ha aggiunto.

E poi ha parlato anche delle critiche ricevute nel corso della sua carriera: "Qualche stupidata l'ho fatta, ero un giovane vivace, un po' di accanimento c'è stato. Non me ne pento perché mi hanno fatto crescere. Ma se vedo quello che fanno oggi in giro e lo schifo che fanno certe persone ho la coscienza pulita, io non ho mai fatto del male a nessuno".