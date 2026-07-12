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Greenwood al Fenerbahce: trattativa alle battute finali! Le cifre dell'operazione

Il club turco ha sferrato l'affondo decisivo per l'esterno inglese, reduce da due ottime stagioni con il Marsiglia in Francia
3 min
GreenwoodFenerbahceMarsiglia
Greenwood al Fenerbahce: trattativa alle battute finali! Le cifre dell'operazione© EPA

Prima il sorpasso alla Roma, poi l'affondo (quasi) decisivo: il Fenerbahce si avvicina a grandi passi a Mason Greenwood. I giallorossi avevano sondato l'ex Manchester United per regalare un grande colpo offensivo a Gian Piero Gasperini per il ritorno in Champions League, ma senza presentare offerte al Marsiglia. Adesso, il club turco ha sferrato l'ultimo e decisivo affondo ed è vicinissimo a chiudere la trattativa. Nuova avventura, quindi, per l'ex talentino dell'Academy dei Red Devils.

Greenwood al Fenerbahce: le cifre dell'operazione

Le stagioni da sogno vissuta in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia avevano fatto finire il nome di Mason Greenwood sui taccuini di mezza Europa. Alla fine la spunterà il Fenerbahce. La trattativa è alle battute finali: il club turco verserà 45 milioni di euro nelle casse dei francesi. L'accordo con gli agenti del calciatore è stato già raggiunto da tempo. Mason Greenwood firmerà presto un contratto fino al 30 giugno 2030 a otto milioni di euro annui più due di bonus. Fenerbahce e Marsiglia dovranno ora limare gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca, ma l'operazione si avvia alla conclusione. Poi l'inglese volerà alla volta della Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito e iniziare la sua nuova avventura.

I numeri al Marsiglia

Dopo l'ottima stagione al Getafe, Mason Greenwood ha trovato due annate da sogno in Ligue 1. Nel primo campionato con il Marsiglia, il classe 2001 ha segnato 21 reti e fornito sei assist in 34 partite. Nella stagione appena conclusa, sono stati 16 i gol segnati in 32 partite, con anche 7 assist in Ligue 1. Numeri ottimi anche in Champions League (tre gol e un assist in otto partite) e in Coupe de France (sei gol e tre assist in quattro partite). Un connubio che si è rivelato vincente quello tra l'inglese e il Marsiglia.

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