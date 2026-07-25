Soldi, privacy e sicurezza: il campo dorato della Saudi Pro League

Crysencio Summerville, alla fine, ha scelto l’Arabia Saudita . L ’Al Hilal si è inserito come un fulmine a ciel sereno nell’accordo da 4,5 milioni a stagione tra la Roma e l’olandese offrendo circa 13 milioni annui e facendo un’offerta più alta anche al West Ham . I giallorossi, con una proposta da circa 50 milioni totali, avevano ricevuto una risposta positiva dagli Hammers nella mattinata del 21 luglio tanto da organizzare un volo privato da Rotterdam a Ciampino per far atterrare Summerville nella Capitale già nel pomeriggio. Il pilota dell’aereo, però, ha aspettato invano perché il classe 2001 e il club londinese nel frattempo avevano ricevuto l’offerta vertiginosa del club allenato da Simone Inzaghi. L’esterno offensivo olandese è soltanto l’ultimo dei calciatori che hanno scelto di trascorrere parte della propria carriera in Arabia Saudita.

Grazie al PIF

Mentre il calcio europeo si confronta con regole di fair play finanziario sempre più rigide, la Saudi Pro League offre non solo contratti multimilionari, ma anche un ecosistema costruito attorno ai giocatori e alle loro famiglie. I calciatori vivono quasi tutti all’interno di compound residenziali chiusi e sorvegliati, dotati di ville, piscine, palestre, concierge e servizi dedicati. Più che semplici quartieri, rappresentano vere e proprie “bolle di tranquillità”, pensate per garantire privacy, sicurezza e uno stile di vita simile a quello delle grandi città occidentali. Gli ingaggi restano il principale elemento di attrazione, ma per molti, una volta arrivati, anche la qualità della vita e l’organizzazione diventano fattori decisivi. Un ruolo centrale è svolto dal Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita che controlla Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad e sostiene lo sviluppo dell’intero movimento calcistico. Grazie al PIF, i club offrono non solo stipendi elevati, ma anche infrastrutture moderne, assistenza sanitaria privata, supporto logistico, scuole internazionali e servizi dedicati alle famiglie, rendendo il trasferimento particolarmente semplice. Rimangono alcune differenze culturali, come il divieto di consumo pubblico di alcol e il clima particolarmente caldo, ma i compound contribuiscono a rendere più agevole l’adattamento della comunità internazionale. Dietro questa strategia c’è però un obiettivo che va oltre il calcio.

La Vision 2030

La Saudi Pro League rappresenta uno dei tasselli di Vision 2030, il piano con cui il principe ereditario Mohammed bin Salman punta a ridurre la dipendenza del Paese dal petrolio, diversificando l’economia e sviluppando nuovi settori come turismo, intrattenimento e sport. In quest’ottica il campionato diventa una piattaforma per attrarre investimenti, aumentare la visibilità internazionale del Regno e favorire la crescita del settore privato. Non a caso il Ministero dello Sport ha definito il progetto di investimento e privatizzazione dei club uno strumento per migliorare governance, sostenibilità finanziaria e competitività, con l’obiettivo di creare un’industria sportiva capace di generare ricavi e nuove opportunità economiche nel lungo periodo. È anche per questo che il progetto non si limita ai 4 club controllati dal PIF. Dal 2024 il governo ha avviato una seconda fase della privatizzazione, aprendo progressivamente altri club all’ingresso di investitori privati nazionali e internazionali. L’obiettivo dichiarato è costruire un sistema meno dipendente dalla spesa pubblica e più attrattivo per il capitale privato, in linea con la trasformazione economica prevista da Vision 2030. Gli investimenti sauditi non riguardano quindi soltanto i grandi nomi del calcio mondiale. Il Paese sta destinando risorse anche a nuovi stadi, centri di allenamento, accademie giovanili e infrastrutture sportive. Attraverso il programma di privatizzazione dei club, Riyadh punta a quadruplicare i ricavi della Saudi Pro League, da 450 milioni a oltre 1,8 miliardi di Riyal, e ad aumentarne il valore da 3 a oltre 8 miliardi di Riyal (circa 2 miliardi di euro).

Obiettivo Coppa del Mondo

Il Mondiale ha però mostrato come la crescita del movimento richieda ancora tempo. L’Arabia Saudita è uscita nella fase a gironi chiudendo ultima nel Gruppo H con 2 punti. Secondo un’analisi di Standard Football, la Saudi Pro League è stata il 6° campionato per numero di giocatori convocati al Mondiale (47), ma soltanto l’8° per valore complessivo dei suoi rappresentanti (455 milioni di dollari): un dato che fotografa un torneo ormai centrale per presenza internazionale, ma ancora distante dai principali campionati europei sul piano del valore tecnico. L’obiettivo, infatti, non è soltanto aumentare il livello del campionato nel breve periodo, ma sviluppare un’industria calcistica capace di attrarre talenti, generare ricavi e rafforzare il peso internazionale dell’Arabia Saudita in vista della Coppa del Mondo 2034. Quello costruito attorno ai calciatori è un ecosistema esclusivo che rappresenta uno degli strumenti con cui Riyadh punta a diventare uno dei nuovi poli del calcio mondiale.