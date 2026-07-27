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Favola Vozinha, in lacrime alla firma del contratto col Colo Colo: il Mondiale cambia la vita

Il portiere di Capo Verde, dopo la grande fama acquisita negli Stati Uniti, passa nel club cileno e non trattiene l'emozione
2 min
Vozinhacolo-colo

Non finisce più il sogno di Vozinha. Il portiere di Capo Verde è stato grande protagonista durante i Mondiali, dove è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico, con il suo profilo Instagram che è passato da 50 mila a quasi 30 milioni di follower. Arrivato al Mondiale da svincolato, Vozinha è appena passato al Colo-Colo, squadra che sta dominando il massimo campionato cileno con 12 punti di vantaggio sulla seconda.

Le lacrime di Vozinha

A 40 anni Vozinha ha firmato il contratto della carriera: come riporta il giornalista Sébastien Mélières guadagnerà infatti 11 volte più di quanto percepiva nel suo ultimo club, il Chaves (di seconda divisione portoghese). In queste ore è diventata virale l'immagine del calciatore che piange e non riesce a trattenere la commozione durante la firma del contratto con la sua nuova squadra. Una splendida storia destinata a durare ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

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