Favola Vozinha, in lacrime alla firma del contratto col Colo Colo: il Mondiale cambia la vita

Non finisce più il sogno di Vozinha. Il portiere di Capo Verde è stato grande protagonista durante i Mondiali, dove è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico, con il suo profilo Instagram che è passato da 50 mila a quasi 30 milioni di follower. Arrivato al Mondiale da svincolato, Vozinha è appena passato al Colo-Colo, squadra che sta dominando il massimo campionato cileno con 12 punti di vantaggio sulla seconda.