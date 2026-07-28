Zidane ct della Francia, è ufficiale: "Non c'è niente di più grande"

"A seguito della riunione del Comitato Esecutivo tenutasi martedì mattina, la Federazione calcistica francese e il suo Presidente, Philippe Diallo, sono lieti di annunciare la nomina di Zinedine Zidane ad allenatore della nazionale maschile francese per i prossimi quattro anni, fino ai Mondiali del 2030 ". Inizia così il comunicato della Federazione francese per annunciare il cambio ct dopo l'addio di Didier Deschamps al termine del Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Nella nota si legge: "Zinedine Zidane diventa il 18° commissario tecnico nella storia dei Bleus dai tempi di Henri Guérin nel 1964, succedendo a Didier Deschamps. Il nuovo allenatore assumerà ufficialmente l'incarico il 1° agosto e guiderà la nazionale francese a partire dalla UEFA Nations League 2026-2027. Successivamente, si occuperà delle qualificazioni a Euro 2028, della Nations League 2028-2029 e delle qualificazioni ai Mondiali del 2030. Zinedine Zidane annuncerà il suo staff tecnico all'inizio di settembre".

Le parole di Zidane

Queste le prime parole di Zinedine Zidane: "L'ho detto spesso: non c'è niente di più grande della nazionale francese. Quindi è una gioia e ovviamente un grande motivo di orgoglio diventare l'allenatore di questa nazionale. È anche una responsabilità. Voglio ringraziare il Presidente Philippe Diallo, il Comitato Esecutivo e la Federazione calcistica francese per la fiducia riposta in me e riconoscere i quattordici anni di servizio di Didier e del suo staff. Un pensiero speciale va anche a tutti i miei allenatori. Inutile dire che ho grandi ambizioni per la nazionale francese!". Il Presidente della Federazione Calcistica Francese, Philippe Diallo ha commentato: "La nomina di Zinédine Zidane a commissario tecnico della nazionale francese è motivo di immenso orgoglio per la Federazione. Segna l'incontro tra una leggenda nella storia dei Bleus, che è diventato uno degli allenatori più titolati e rispettati della sua generazione, e una squadra dal potenziale raro, animata da altissime ambizioni. La straordinaria carriera di Zinédine Zidane si fonda su talento, impegno, umiltà ed eccellenza. Sono valori condivisi dalla nazionale francese, che vogliamo sostenere insieme, con ambizione, nei prossimi quattro anni".