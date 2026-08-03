Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Real Madrid in pressing su Vinicius. Osimhen, assalto Tottenham

Calciomercato estero: doppio colpo del Chelsea, ecco Barco e Chavarría. Il Psg non molla e insiste con il Barça per Ferran
Raffaele R. Riverso
3 min

Il futuro di Vinícius Júnior entra nella fase decisiva. Dopo il Mondiale e le vacanze, il brasiliano è rientrato a Madrid e da oggi sarà a disposizione di Mourinho. Ma, ancor più che il campo, lo attende il faccia a faccia con la dirigenza del Real Madrid. L'obiettivo è chiudere definitivamente il tormentone legato al rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2027. Tra appena 5 mesi, infatti, Vinícius sarà libero di trattare con qualsiasi club e il Real non vuole correre il rischio di perderlo a parametro 0. Per questo il messaggio recapitato all'entourage del giocatore è chiaro: o arriva subito la firma oppure dovrà lasciare il club già in questa finestra di mercato. La distanza resta soprattutto economica. Il Real è arrivato a offrirgli lo stesso salario di Mbappé (30 milioni all'anno) - e non andrà oltre - ma lui vuole di più. Il tutto mentre sullo sfondo resta anche il forte interesse dell'Arsenal. Mikel Arteta ha evitato di citare direttamente il brasiliano, ma ha ribadito che i Gunners saranno ancora protagonisti del mercato: «Siamo molto attivi, vogliamo migliorare e siamo molto ambiziosi». Parole che confermano come il club londinese non si sia ancora rassegnato, consapevole, come lo è Vini, di com'è finita in passato quando un campione ha avuto l'adire di sfidare Florentino Perez. Da Cristiano Ronaldo a Sergio Ramos, passando per Özil e Di María: chi ha provato a battere a braccio di ferro il presidente galáctico ha, poi, finito per lasciare il Bernabéu.

Osimhen nel mirino del Tottenham, Chelsea inarrestabile

Per quanto riguarda il resto delle operazioni, il Tottenham prepara l’assalto a Victor Osimhen, anche se il Galatasaray continua a chiedere 75 milioni contro i 65 offerti dagli Spurs. Il Liverpool, invece, apre alla cessione di Cody Gakpo, ma solo davanti a proposte vicine ai 85 milioni. Continua a muoversi anche il Chelsea che ha chiuso gli ingaggi di Valentín Barco dallo Strasburgo e Pep Chavarría dal Rayo Vallecano per 25 milioni di euro più bonus, operazione destinata a diventare la cessione più ricca della storia del club spagnolo. I Blues, inoltre, blinderanno João Pedro con un nuovo contratto e un sensibile aumento dello stipendio dopo essere riusciti a dribblare il pressing del Barcellona. Proprio i blaugrana restano alle prese con il caso Ferran Torres: il Psg - che, nel frattempo, ha offerto 40 milioni all’Ajax per Mika Godts - continua a seguirlo, ma il Barça è disposto a trattare soltanto davanti a un’offerta di almeno 55 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS