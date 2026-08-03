Real Madrid in pressing su Vinicius. Osimhen, assalto Tottenham

Il futuro di Vinícius Júnior entra nella fase decisiva. Dopo il Mondiale e le vacanze, il brasiliano è rientrato a Madrid e da oggi sarà a disposizione di Mourinho. Ma, ancor più che il campo, lo attende il faccia a faccia con la dirigenza del Real Madrid. L'obiettivo è chiudere definitivamente il tormentone legato al rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2027. Tra appena 5 mesi, infatti, Vinícius sarà libero di trattare con qualsiasi club e il Real non vuole correre il rischio di perderlo a parametro 0. Per questo il messaggio recapitato all'entourage del giocatore è chiaro: o arriva subito la firma oppure dovrà lasciare il club già in questa finestra di mercato. La distanza resta soprattutto economica. Il Real è arrivato a offrirgli lo stesso salario di Mbappé (30 milioni all'anno) - e non andrà oltre - ma lui vuole di più. Il tutto mentre sullo sfondo resta anche il forte interesse dell'Arsenal. Mikel Arteta ha evitato di citare direttamente il brasiliano, ma ha ribadito che i Gunners saranno ancora protagonisti del mercato: «Siamo molto attivi, vogliamo migliorare e siamo molto ambiziosi». Parole che confermano come il club londinese non si sia ancora rassegnato, consapevole, come lo è Vini, di com'è finita in passato quando un campione ha avuto l'adire di sfidare Florentino Perez. Da Cristiano Ronaldo a Sergio Ramos, passando per Özil e Di María: chi ha provato a battere a braccio di ferro il presidente galáctico ha, poi, finito per lasciare il Bernabéu.
Osimhen nel mirino del Tottenham, Chelsea inarrestabile
Per quanto riguarda il resto delle operazioni, il Tottenham prepara l’assalto a Victor Osimhen, anche se il Galatasaray continua a chiedere 75 milioni contro i 65 offerti dagli Spurs. Il Liverpool, invece, apre alla cessione di Cody Gakpo, ma solo davanti a proposte vicine ai 85 milioni. Continua a muoversi anche il Chelsea che ha chiuso gli ingaggi di Valentín Barco dallo Strasburgo e Pep Chavarría dal Rayo Vallecano per 25 milioni di euro più bonus, operazione destinata a diventare la cessione più ricca della storia del club spagnolo. I Blues, inoltre, blinderanno João Pedro con un nuovo contratto e un sensibile aumento dello stipendio dopo essere riusciti a dribblare il pressing del Barcellona. Proprio i blaugrana restano alle prese con il caso Ferran Torres: il Psg - che, nel frattempo, ha offerto 40 milioni all’Ajax per Mika Godts - continua a seguirlo, ma il Barça è disposto a trattare soltanto davanti a un’offerta di almeno 55 milioni di euro.