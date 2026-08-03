Real Madrid in pressing su Vinicius. Osimhen, assalto Tottenham

Il futuro di Vinícius Júnior entra nella fase decisiva. Dopo il Mondiale e le vacanze, il brasiliano è rientrato a Madrid e da oggi sarà a disposizione di Mourinho. Ma, ancor più che il campo, lo attende il faccia a faccia con la dirigenza del Real Madrid. L'obiettivo è chiudere definitivamente il tormentone legato al rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2027. Tra appena 5 mesi, infatti, Vinícius sarà libero di trattare con qualsiasi club e il Real non vuole correre il rischio di perderlo a parametro 0. Per questo il messaggio recapitato all'entourage del giocatore è chiaro: o arriva subito la firma oppure dovrà lasciare il club già in questa finestra di mercato. La distanza resta soprattutto economica. Il Real è arrivato a offrirgli lo stesso salario di Mbappé (30 milioni all'anno) - e non andrà oltre - ma lui vuole di più. Il tutto mentre sullo sfondo resta anche il forte interesse dell'Arsenal. Mikel Arteta ha evitato di citare direttamente il brasiliano, ma ha ribadito che i Gunners saranno ancora protagonisti del mercato: «Siamo molto attivi, vogliamo migliorare e siamo molto ambiziosi». Parole che confermano come il club londinese non si sia ancora rassegnato, consapevole, come lo è Vini, di com'è finita in passato quando un campione ha avuto l'adire di sfidare Florentino Perez. Da Cristiano Ronaldo a Sergio Ramos, passando per Özil e Di María: chi ha provato a battere a braccio di ferro il presidente galáctico ha, poi, finito per lasciare il Bernabéu.