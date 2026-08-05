Modica, l'attaccante sfuggito alla morte che sogna l'Italia: la Juve prende informazioni

Il destino di Agustín Módica inizia in una mattina di agosto del 2013, quando Rosario si ferma davanti a una delle sue tragedie più dolorose. Una fuga di gas, l'esplosione di un palazzo in via Salta 2141, il cemento che si sbriciola, la polvere, il caos. Lui è un bambino. È lì con la nonna. Ne esce vivo. Non è un gol, non è una partita. È il primo tempo vinto contro il destino. Forse è da giorni così che nasce quella fame che poi si vede in area di rigore. Così il calcio italiano, mentre continua a cercare centravanti oltre oceano, potrebbe aver trovato un'altra storia che parla italiano prima ancora che argentino. È successo con Mateo Retegui. Potrebbe accadere ancora con Módica, attaccante del Gimnasia de Mendoza, nato non a Rosario, ma a Pietra Ligure, sulla costa ligure, con il Mediterraneo davanti agli occhi. Fino a pochi mesi fa il suo nome apparteneva quasi esclusivamente agli osservatori del calcio argentino. Oggi attraversa l'Atlantico, entra nei dossier della Figc e riporta alla stessa domanda: può essere lui il prossimo numero nove dell'Italia? La risposta la darà il tempo. Ma il profilo incuriosisce. Módica ha ventidue anni, un fisico da centravanti classico e quella durezza che nessun allenatore riesce a insegnare.
Attaccante di sostanza
La sua italianità, del resto, non è nascosta in un albero genealogico impolverato. È scritta all'anagrafe. Nasce il 12 gennaio 2003 a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Suo padre Pablo, calciatore dilettante argentino, in quegli anni gioca con l'Albenga. Due stagioni in Liguria bastano per regalare al figlio qualcosa che un giorno potrebbe cambiare una carriera: la cittadinanza italiana. Poi la famiglia torna in Argentina. Rosario diventa casa. E Rosario, per chi vuole fare il calciatore, è una scuola severa. Módica cresce prima nel settore giovanile del Rosario Central e poi in quello del Newell's Old Boys, attraversando il confine invisibile che divide le due anime calcistiche della città. Lì prende forma il suo calcio. Pochi fronzoli, molta sostanza.
Un attaccante che preferisce il contatto alla carezza, il duello alla giocata estetica. La carriera sembra decollare nel 2023. Debutta con il Rosario e trova anche il gol in Coppa Libertadores. Poi, ancora una volta, arriva il destino a chiedergli il conto. Contro l'Independiente, nel 2024, il ginocchio cede. Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco destro. Significa fermarsi proprio quando bisognerebbe correre più forte degli altri. Módica ricomincia da Mendoza. Il trasferimento al Gimnasia sembra una tappa interlocutoria, quasi una retrovia da cui ricostruirsi. Diventa la sua rinascita. Segna quattro reti nel Torneo Apertura, apre il Clausura con lo stesso appetito e torna a far circolare il suo nome tra dirigenti e osservatori.
In Europa ha attirato le attenzioni di Juventus e Fiorentina
Centottantanove centimetri, dominio nel gioco aereo, presenza fisica, cattiveria agonistica, ma anche la capacità di legare il gioco. Un centravanti che ricorda quelli di una volta senza rinunciare ai movimenti richiesti dal calcio di oggi. Le sue prestazioni arrivano anche in Italia. Il doppio passaporto riaccende un’idea già vista con Retegui. Dopo una doppietta contro l’Union Santa Fe è lo stesso Módica ad ammettere il sogno di vestire la maglia azzurra. Il documento non basta. Servono gol, continuità, personalità. Tutte qualità che l’Italia, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo, insegue. Nel suo percorso c’è anche un incontro che vale quanto un allenamento. Al Rosario Central incrocia Di María, che diventa un punto di riferimento e un padre calcistico. Intanto, dall’Europa, qualcuno osserva. Juventus e Fiorentina hanno già preso informazioni. Lui continua a segnare guardando verso quel Paese dove tutto, in fondo, era iniziato senza che potesse ricordarlo.
Il destino di Agustín Módica inizia in una mattina di agosto del 2013, quando Rosario si ferma davanti a una delle sue tragedie più dolorose. Una fuga di gas, l'esplosione di un palazzo in via Salta 2141, il cemento che si sbriciola, la polvere, il caos. Lui è un bambino. È lì con la nonna. Ne esce vivo. Non è un gol, non è una partita. È il primo tempo vinto contro il destino. Forse è da giorni così che nasce quella fame che poi si vede in area di rigore. Così il calcio italiano, mentre continua a cercare centravanti oltre oceano, potrebbe aver trovato un'altra storia che parla italiano prima ancora che argentino. È successo con Mateo Retegui. Potrebbe accadere ancora con Módica, attaccante del Gimnasia de Mendoza, nato non a Rosario, ma a Pietra Ligure, sulla costa ligure, con il Mediterraneo davanti agli occhi. Fino a pochi mesi fa il suo nome apparteneva quasi esclusivamente agli osservatori del calcio argentino. Oggi attraversa l'Atlantico, entra nei dossier della Figc e riporta alla stessa domanda: può essere lui il prossimo numero nove dell'Italia? La risposta la darà il tempo. Ma il profilo incuriosisce. Módica ha ventidue anni, un fisico da centravanti classico e quella durezza che nessun allenatore riesce a insegnare.