Modica, l'attaccante sfuggito alla morte che sogna l'Italia: la Juve prende informazioni

Il destino di Agustín Módica inizia in una mattina di agosto del 2013, quando Rosario si ferma davanti a una delle sue tragedie più dolorose. Una fuga di gas, l'esplosione di un palazzo in via Salta 2141, il cemento che si sbriciola, la polvere, il caos. Lui è un bambino. È lì con la nonna. Ne esce vivo. Non è un gol, non è una partita. È il primo tempo vinto contro il destino. Forse è da giorni così che nasce quella fame che poi si vede in area di rigore. Così il calcio italiano, mentre continua a cercare centravanti oltre oceano, potrebbe aver trovato un'altra storia che parla italiano prima ancora che argentino. È successo con Mateo Retegui. Potrebbe accadere ancora con Módica, attaccante del Gimnasia de Mendoza, nato non a Rosario, ma a Pietra Ligure, sulla costa ligure, con il Mediterraneo davanti agli occhi. Fino a pochi mesi fa il suo nome apparteneva quasi esclusivamente agli osservatori del calcio argentino. Oggi attraversa l'Atlantico, entra nei dossier della Figc e riporta alla stessa domanda: può essere lui il prossimo numero nove dell'Italia? La risposta la darà il tempo. Ma il profilo incuriosisce. Módica ha ventidue anni, un fisico da centravanti classico e quella durezza che nessun allenatore riesce a insegnare.