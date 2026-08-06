Messi, altro record: miglior marcatore della Coppa di Lega. Hoyos: "E' il Picasso del calcio"

Lionel Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella Coppa di Lega, segnando una doppietta nella vittoria casalinga per 4-2 dell'Inter Miami contro la squadra messicana del San Luis. La stella argentina ha raggiunto quota 14 gol in 12 partite, superando Denis Bouanga, l'attaccante gabonese del Los Angeles FC, che ne ha segnati 13. Messi era tornato in campo nel campionato nordamericano sabato, entrando in campo come sostituto nel secondo tempo del pareggio per 2-2 dell'Inter Miami contro il Columbus Crew. La scorsa settimana, il 39enne attaccante ha ripreso ad allenarsi con il suo club, dieci giorni dopo la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali.