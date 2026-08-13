Malaga-Fulham finisce nel caos: Arbeloa contro l'arbitro, gli inglesi rinunciano ai calci di rigore

Un'amichevole estiva si è trasformata in un vero e proprio caos sul terreno di gioco de La Rosaleda. La sfida tra Malaga e Fulham, valida per il Trofeo Costa del Sol, si è chiusa sul 2-2 dopo il pareggio dei padroni di casa arrivato al 90' con il calcio di rigore trasformato da Eneko Jauregi e concesso per un fallo di mano di Calvin Bassey. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, la situazione è degenerata: il neo-allenatore dei Cottagers, Álvaro Arbeloa, si è scagliato contro il direttore di gara rimediando un cartellino rosso diretto, in un clima di alta tensione che ha fatto da preludio alla follia finale.