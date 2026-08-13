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Malaga-Fulham finisce nel caos: Arbeloa contro l'arbitro, gli inglesi rinunciano ai calci di rigore

Finale surreale nel Trofeo Costa del Sol: dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, il nuovo tecnico dei Cottagers viene espulso e la squadra abbandona il terreno di gioco
2 min
Malaga-Fulham finisce nel caos: Arbeloa contro l'arbitro, gli inglesi rinunciano ai calci di rigore

Un'amichevole estiva si è trasformata in un vero e proprio caos sul terreno di gioco de La Rosaleda. La sfida tra Malaga e Fulham, valida per il Trofeo Costa del Sol, si è chiusa sul 2-2 dopo il pareggio dei padroni di casa arrivato al 90' con il calcio di rigore trasformato da Eneko Jauregi e concesso per un fallo di mano di Calvin Bassey. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, la situazione è degenerata: il neo-allenatore dei Cottagers, Álvaro Arbeloa, si è scagliato contro il direttore di gara rimediando un cartellino rosso diretto, in un clima di alta tensione che ha fatto da preludio alla follia finale.

La fuga degli inglesi e il rigore a porta vuota

Mentre i giocatori del Malaga si preparavano alla lotteria dei calci di rigore previsti dal regolamento del torneo, la rosa del Fulham ha imboccato direttamente il tunnel degli spogliatoi tra i fischi dei 17.179 spettatori. In un clima surreale, Jauregi ha posizionato la palla sul dischetto e segnato a porta vuota per celebrare l'assegnazione del trofeo ai padroni di casa. Attraverso una nota ufficiale, il club inglese ha poi giustificato la decisione spiegando di aver concordato preventivamente con la società spagnola la rinuncia ai tiri dagli undici metri, anche per via dei ristretti tempi per il volo di rientro, scatenando comunque le dure reazioni della stampa locale per l'accaduto. 

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