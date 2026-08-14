Da Vlahovic e Salah a Greenwood: la Turchia è diventata grande

Mentre i tifosi accendono fumogeni per un giocatore appena atterrato, sul Kap — piattaforma ufficiale per le società turche quotate — appaiono il costo, le rate, lo stipendio e la durata del contratto. Per anni la Turchia ha ospitato gli ultimi lampi dei campioni. Nel 2026 l’immagine non basta più: Greenwood ha 24 anni, Chérif 19, Vlahovic 26. Non cercano l’ultimo ingaggio: sono nel pieno della carriera. Nella Süper Lig sono arrivati due bomber dalla Serie A. Il Napoli ha ceduto Lukaku al Fenerbahçe per 6 milioni più bonus; quasi insieme , Vlahovic è atterrato a Istanbul con Serdal Adali, presidente del Beşiktaş. L ukaku avrà 5 milioni l’anno più 1 di bonus. Per lui è un ritorno: vi visse da bambino, quando suo padre Roger giocava nel Gençlerbirligi. Vlahovic , svincolato dalla Juventus il 30 giugno, arriva a parametro zero : triennale da 8 milioni a stagione, fino a 10 con i bonus. A Istanbul ritrova Italiano , suo tecnico alla Fiorentina , attratto dall’ingaggio e dal progetto del Beşiktaş . Prima, Greenwood ha firmato per quattro anni: il Fenerbahçe verserà al Marsiglia 39 milioni in tre rate e all’inglese circa 10 all’anno. Sono arrivati anche Aké e Chérif , 19enne pagato 18 milioni, oltre ai già presenti Ederson , Guendouzi e Kanté .

Mercato d'oro

Trossard allunga il conto del Beşiktaş: 18 milioni all’Arsenal, 6,5 milioni annui al belga. Nel 2025 il Galatasaray spese 75 milioni per Osimhen e prese Sané. Infine, quest’estate Salah ha scelto il Trabzonspor da svincolato: 17 milioni a stagione e il 20% sui prodotti a suo nome. Nei bilanci consolidati 2025-26 pubblicati sul Kap, Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş riportano ricavi per 41,3 miliardi di lire, circa 770 milioni di euro al cambio di fine periodo. Diritti tv e premi Uefa valgono il 16%; merchandising, sponsor e stadio, circa l’81%. L’accordo beIN per i diritti di Süper Lig e 1. Lig vale 182 milioni di dollari più Iva a stagione fino al 2026-27. Il modello finanziario aiuta: le rate rinviano gli esborsi, il cartellino si ammortizza lungo il contratto; a parametro 0 la spesa migra su stipendio, premio alla firma e commissioni. Capitale e debito offrono liquidità e tempo, non ricchezza gratuita. Il fisco aiuta meno di quanto sembri. Il club trattiene il 20% dei compensi, ma sui grandi contratti non è l’imposta finale. Nel 2026, sopra 5,3 milioni di lire turche annui, il calciatore dichiara tutto: scatta la progressività, con aliquota marginale del 40% sull’eccedenza e scomputo della ritenuta. Conta perciò se lo stipendio è lordo o netto: se il netto è garantito, l’onere extra può ricadere sul club. Dichiarate e versate in tempo, le ritenute tornano però alla società su un conto vincolato per attività dilettantistiche, vivai e strutture formative. La Tff fissa per ogni club un tetto di spesa, ricalcolabile su richiesta durante le finestre, secondo i parametri del regolamento.

La Super Lig non aspetta

Per chi gioca le coppe si aggiunge la regola Uefa: i costi della rosa - stipendi, ammortamenti e commissioni - non possono superare il 70% dei ricavi operativi rettificati e del saldo delle operazioni sui calciatori. Il rovescio è nei bilanci. Nel 2025-26 le tre grandi di Istanbul hanno subito perdite nette per 4,9 miliardi di lire, circa 91 milioni di euro allo stesso cambio. Il Galatasaray ha chiuso in utile per 609 milioni; Fenerbahçe e Beşiktaş hanno perso 4,15 e 1,33 miliardi. L’andamento operativo va peggio, con perdite complessive vicine ai 19,8 miliardi. Incide però la contabilità per l’iperinflazione turca, che può alterare molto i risultati. Molti ricavi sono in lire; stipendi e cartellini, in euro. La Turchia, nona nel ranking Uefa, non è ancora una Big 5. È però tra i principali compratori europei e ormai attrae calciatori nella fase più produttiva. La Süper Lig non aspetta più che l’Europa decida chi non serve: compete per chi serve ancora e spesso arriva prima.