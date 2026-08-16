Cristiano Ronaldo svela il suo futuro dopo il Mondiale e il matrimonio: "Probabilmente…"

Il tempo passa anche per Cristiano Ronaldo . Dopo aver guidato da capitano il Portogallo al Mondiale 2026, il fuoriclasse è pronto a rimettersi in gioco con l'Al-Nassr per quella che, stando alle sue stesse parole, potrebbe essere l'ultima stagione della sua straordinaria carriera. A 41 anni, con una storia costruita a suon di record, trofei e gol, CR7 sembra aver già iniziato a immaginare il momento in cui il calcio smetterà di scandire le sue giornate. L'occasione per parlare del futuro è arrivata in un contesto lontano dai campi. Intervistato da Vogue insieme alla compagna Georgina Rodriguez, in occasione del loro recentissimo matrimonio , Ronaldo ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e professionale, lasciando emergere una consapevolezza sempre più forte: il ritiro non è più un'ipotesi lontana.

Cristiano Ronaldo e il futuro

Il numero 7 dell'Al-Nassr si prepara dunque ad affrontare la stagione 2026/2027 con un pensiero inevitabilmente rivolto al futuro. Il suo contratto con il club saudita si avvicina alla scadenza e le sue parole sembrano delineare con maggiore chiarezza il percorso che lo attende. "Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio, voglio lasciare un'eredità spettacolare", ha commentato l'ex Real Madrid, Manchester United, Sporting e Juventus. Numeri alla mano, Ronaldo arriva a questo possibile ultimo capitolo con un bilancio fuori dal comune e con l'obiettivo dai 1000 gol da tagliare. Una cifra che racconta soltanto in parte la grandezza di una carriera iniziata oltre vent'anni fa e diventata, nel tempo, un riferimento assoluto nella storia del calcio. Dopo aver attraversato generazioni, campionati e maglie prestigiose, l'ex Juve sembra quindi sempre più vicino alla scelta di chiudere. Non necessariamente per mancanza di motivazioni, ma per la volontà di dare un significato preciso al momento in cui arriverà il sipario.

"Ho il futuro già pianificato": cosa farà Ronaldo dopo il calcio

La possibilità di lasciare il calcio non sembra spaventare Ronaldo. Al contrario, il portoghese ha spiegato di avere già una serie di progetti e passioni con cui riempire le proprie giornate una volta conclusa la carriera. "Ho il futuro già pianificato: ho così tante cose che mi terranno occupato che è difficile indicarne una sola", ha confidato Cristiano Ronaldo a Vogue. L'addio al calcio, però, potrebbe lasciare inevitabilmente un vuoto. Un vuoto che il fuoriclasse portoghese sembra intenzionato a colmare attraverso nuove esperienze, senza rinunciare al piacere di dedicarsi maggiormente alla vita privata: "Il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, quindi bisogna riempire il tempo in vari modi, non limitandosi a una sola attività; voglio anche divertirmi di più, viaggiare, guardare e giocare a padel — uno sport che mi piace molto — e continuare a godermi ciò che ho guadagnato, ciò che abbiamo guadagnato. Perché, in fin dei conti, sono stati 25 anni di grandi sacrifici".