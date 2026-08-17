Cancelo al Barcellona: “Sono dove voglio essere. Ho detto a Deco che sarei rimasto senza giocare…”

João Cancelo è arrivato in Catalogna nel primo pomeriggio di lunedì e verrà ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Barcellona nelle prossime ore , dopo aver rescisso il contratto con il club saudita dell' Al Hilal . Sul suolo spagnolo, il nazionale portoghese ha espresso la sua felicità per il ritorno in un club che conosce così bene e ha rivelato una conversazione avuta con Deco , direttore sportivo del Barcellona.

Le parole di Cancelo

"Pensavo sarebbe stato più facile, ma alla fine si è complicato. Però sono dove voglio essere. Ho passato una settimana ad allenarmi da solo. Non è facile per un giocatore stare senza giocare. Ho detto a Deco che o venivo qui o sarei rimasto lì per un anno senza giocare, continuando a percepire lo stipendio", ha dichiarato il 32enne nazionale portoghese, sottolineando di aver fatto molti "sforzi" per lasciare l'Al Hilal a parametro zero, dato che inizialmente il club chiedeva tra i 10 e i 15 milioni di euro per la sua cessione. "La cosa più importante è che io sia felice, che la mia famiglia sia felice. Questo è dove voglio essere".

Per la terza volta al Barcellona

Dopo i prestiti nel 2023/24 e nella scorsa stagione, il terzino destro portoghese è motivato per questa terza esperienza con il club catalano. "Mi piace molto questo club, e non è una novità, ci sono da tanto tempo. È un club molto speciale, con cui mi identifico molto. Sono qui per dare il mio contributo e spero che vinceremo molti titoli. Stiamo costruendo una buona squadra". João Cancelo si sottoporrà ora alle consuete visite mediche, per poi firmare un contratto con il club blaugrana.