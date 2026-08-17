Cancelo al Barcellona: “Sono dove voglio essere. Ho detto a Deco che sarei rimasto senza giocare…”

João Cancelo è arrivato in Catalogna nel primo pomeriggio di lunedì e verrà ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Barcellona nelle prossime ore, dopo aver rescisso il contratto con il club saudita dell'Al Hilal. Sul suolo spagnolo, il nazionale portoghese ha espresso la sua felicità per il ritorno in un club che conosce così bene e ha rivelato una conversazione avuta con Deco, direttore sportivo del Barcellona.
Le parole di Cancelo
"Pensavo sarebbe stato più facile, ma alla fine si è complicato. Però sono dove voglio essere. Ho passato una settimana ad allenarmi da solo. Non è facile per un giocatore stare senza giocare. Ho detto a Deco che o venivo qui o sarei rimasto lì per un anno senza giocare, continuando a percepire lo stipendio", ha dichiarato il 32enne nazionale portoghese, sottolineando di aver fatto molti "sforzi" per lasciare l'Al Hilal a parametro zero, dato che inizialmente il club chiedeva tra i 10 e i 15 milioni di euro per la sua cessione. "La cosa più importante è che io sia felice, che la mia famiglia sia felice. Questo è dove voglio essere".
Per la terza volta al Barcellona
Dopo i prestiti nel 2023/24 e nella scorsa stagione, il terzino destro portoghese è motivato per questa terza esperienza con il club catalano. "Mi piace molto questo club, e non è una novità, ci sono da tanto tempo. È un club molto speciale, con cui mi identifico molto. Sono qui per dare il mio contributo e spero che vinceremo molti titoli. Stiamo costruendo una buona squadra". João Cancelo si sottoporrà ora alle consuete visite mediche, per poi firmare un contratto con il club blaugrana.