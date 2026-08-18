Musiala collassa di nuovo, Bayern sotto shock: otto minuti in campo poi il crollo

Jamal Musiala torna a preoccupare. Il talento del Bayern Monaco si è accasciato nuovamente sul terreno di gioco durante l'amichevole disputata oggi contro l' Heidenheim , a soli quattro giorni dal precedente episodio che aveva fatto scattare l'allarme nel corso della sfida contro il Lipsia . La nuova scena si è verificata intorno al 66' minuto (Musiala era subentrato solo cinque minuti prima al posto di Saibari), quando il risultato era ancora sul 2-2. Musiala si è improvvisamente fermato e si è accasciato sul terreno di gioco, venendo immediatamente circondato dai compagni di squadra, ed essendo poi sostituito al minuto 69 da Kiala. Una sequenza che ha inevitabilmente riportato alla mente quanto accaduto pochi giorni fa.

Musiala, secondo malore in tre giorni

Anche questa volta, fortunatamente, il centrocampista tedesco è riuscito a rialzarsi e a raggiungere autonomamente gli spogliatoi. Musiala è stato quindi sostituito, senza correre apparentemente bisogno di un intervento immediato da parte dello staff medico. Il Bayern ha poi completato la propria rimonta, imponendosi per 4-2 sull'Heidenheim. L'episodio arriva a distanza di pochi giorni dal malore accusato nell'amichevole contro il Lipsia. In quell'occasione Musiala si era accasciato negli ultimi minuti della partita, poco dopo aver trovato anche la via del gol.

Le parole del ds Eberl

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha preso la parola su Jamal Musiala: "Jamal parlerà di quello che è successo nel prossimo futuro. Ne eravamo a conoscenza e siamo consapevoli della situazione. Jamal ne parlerà".

Il messaggio di Musiala

Su Instagram la stellina del Bayern Monaco ha pubblicato un post che lo ritrae di spalle con la maglia del club bavarese: "Innanzitutto, voglio dire che sto bene! Soprattutto, sono incredibilmente grato per tutti i vostri messaggi e per il vostro sostegno. Capisco che molti di voi siano preoccupati. Oggi voglio fugare questi timori e spiegare meglio la situazione: mi sono stati diagnosticati brevi e temporanei episodi di assenza, facilmente trattabili e causati da una disfunzione neurologica. Questi episodi possono portare a momenti come quelli verificatisi di recente, ad esempio contro il Lipsia e ora a Heidenheim. So che a prima vista possono sembrare spaventosi, ma per me, al momento, fanno semplicemente parte della mia quotidianità. Sto ricevendo le migliori cure mediche possibili e sono molto ottimista. L'FC Bayern e le persone a me più vicine sono sempre al mio fianco e mi sostengono in questo percorso. La cosa importante è che non vi siano ulteriori rischi per la salute oltre a questo. In stretto contatto e costante comunicazione con gli specialisti, ho espresso il desiderio personale di affrontare questa sfida e, con l'approvazione dei neurologi, di continuare a fare ciò che più mi aiuta nella guarigione: vivere semplicemente la mia vita quotidiana e continuare a coltivare la mia passione per il calcio. Mi sono assunto la responsabilità di questa decisione. Nel complesso, ho ottime sensazioni e sono sulla strada giusta. Ciò che più mi aiuta in questo percorso è continuare a inseguire vittorie e titoli con la mia squadra, grazie al vostro incredibile sostegno. Spero che questo vi aiuti a capirmi meglio. Allo stesso tempo, vi chiedo di comprendere il mio desiderio di mantenere la questione riservata alla cerchia delle persone a me più vicine, al club e agli specialisti. Grazie mille. Un saluto, J".