Messi, sguardo al cielo e gol dopo la morte del padre. Ma l'Inter Miami non vince più

Lionel Messi ha segnato nella notte italiana il suo primo gol dopo la morte del padre, in un match in cui l'Inter Miami ha dovuto accontentarsi di un pareggio per 2-2 nella Major League Soccer contro il Philadelphia Union. Il campione argentino ha portato la squadra della Florida in vantaggio per 2-1 al 26' con un tiro a giro di sinistro nell'angolo più lontano, dopo essere rientrato verso il centro dell'area. Dopo un festeggiamento contenuto con i compagni di squadra, il capitano di Miami ha eseguito la sua tipica esultanza puntando il dito verso il cielo.