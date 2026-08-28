Haaland e Cherki super, poker City nonostante Donnarumma. Cinquina Bayern, il Psg si salva nel recupero

Il Manchester City in versione corsara vince 4-1 sul campo del Crystal Palace nell'anticipo della seconda giornata della Premier League. Nel primo tempo sblocca la gara Haaland , nel primo quarto d'ora della ripresa succede di tutto: al 54' Cherki raddoppia, al 56' i padroni di casa la riaprono con una splendida punizione di Pino , con la palla che colpisce la traversa, sbatte sulla schiena di Donnarumma e si infila in rete, ma al 59' ancora Cherki riporta il City avanti di due. All'84' Haaland cala il poker.

Bayern Monaco spumeggiante

Il Bayern Monaco lancia subito un segnale agli avversari e all'esordio in Bundesliga travolge 5-1 lo Stoccarda, che l'anno scorso è arrivato quarto qualificandosi per la Champions. La squadra di Kompany apre le marcature al 21' con Upamecano. Nella ripresa Vagnoman fa e disfa: al 52' sigla il gol del pari, poi, appena dopo la rete del nuovo vantaggio segnata al 55' da Olise, realizza un clamoroso autogol al 57' che taglia le gambe ai suoi. Lo stesso Olise si vede annullare una rete dal VAR per fuorigioco, ma all'82' arriva la firma di Pavlovic, mentre nel recupero il definitivo 5-1 firmato Luis Diaz. A sorpresa non realizza né un gol né un assist Kane, che proverà a sbloccarsi in casa dello Schalke nel prossimo turno.

Beffa Lille, il Psg rimonta da 2-0 a 2-2

Il Psg rimonta due gol nel recupero ed evita la sconfitta contro il Lille di Davide Ancelotti. Nella seconda giornata di Ligue 1, termina 2-2 il big match allo Stade Pierre-Mauroy. Al 21' Haraldsson sblocca il risultato su grande assist di Giroud. All'84' i padroni di casa raddoppiano con un sinistro a giro di Bakwa all'incrocio dei pali. Sembra il gol che potrebbe chiudere la partita, invece nel recupero succede di tutto: al 91' Vitinha si inventa un mancino magico sotto la traversa, al 95' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Safonov (che nel riscaldamento aveva subito un colpo al volto senza conseguenze) a saltare, è Marquinhos a realizzare il 2-2 con un colpo di testa imparabile per Ozer. Il Lille sale a 4 punti in classifica. Il Psg - avversario in Champions League di Roma e Como - si porta a quota 2 dopo l'altro pareggio all'esordio contro il Rennes.