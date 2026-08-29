Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Liverpool, ancora un pari per Iraola: Munoz salva i Reds ad Anfield

I padroni di casa devono rimandare di nuovo l'appuntamento con la prima vittoria in campionato: in rete anche Isak e l'ex Bologna Ndoye
1 min
LiverpoolTottenhamde zerbi

Un altro 2-2, il secondo consecutivo, ottenuto peraltro in extremis evita ad Andoni Iraola un debutto con sconfitta ad Anfield, ma il nuovo allenatore del Liverpool sperava di presentarsi meglio al cospetto dei tifosi dei Reds. Un gol di Munoz a dieci minuti dal termine ha permesso di pareggiare contro un Nottingham Forest che si era portato avanti nel primo tempo con Ndoye e poi nella ripresa su un rigore di Gibbs-White dopo l'1-1 firmato da Isak. Con due punti soli in altrettante gare, il Liverpool rischia di rimanere subito indietro nella corsa per i primi posti in Premier League ma l'allenatore spera di veder aumentare il peso offensivo già dalla prossima partita grazie all'arrivo del francese Bradley Barcola, preso a carissimo prezzo dal Paris Saint Germain.

Gli altri appuntamenti

In campo ora ci sono il Bournemouth che ospita in casa l'Everton e la sfida tra Coventry e Hull City. Chiuderà la serata di Premier League il Tottenham di De Zerbi che affronterà in casa il Newcastle.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS