Liverpool, ancora un pari per Iraola: Munoz salva i Reds ad Anfield

Un altro 2-2, il secondo consecutivo, ottenuto peraltro in extremis evita ad Andoni Iraola un debutto con sconfitta ad Anfield, ma il nuovo allenatore del Liverpool sperava di presentarsi meglio al cospetto dei tifosi dei Reds. Un gol di Munoz a dieci minuti dal termine ha permesso di pareggiare contro un Nottingham Forest che si era portato avanti nel primo tempo con Ndoye e poi nella ripresa su un rigore di Gibbs-White dopo l'1-1 firmato da Isak. Con due punti soli in altrettante gare, il Liverpool rischia di rimanere subito indietro nella corsa per i primi posti in Premier League ma l'allenatore spera di veder aumentare il peso offensivo già dalla prossima partita grazie all'arrivo del francese Bradley Barcola, preso a carissimo prezzo dal Paris Saint Germain.