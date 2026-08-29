Dal Nec alla Real Sociedad: Juve, come sono andate le squadre che Bremer e compagni sfideranno in Europa

Prima gioia stagionale per la Real Sociedad, che alla terza giornata di campionato supera in casa l'Espanyol con il finale di 2-1: decidono l'incontro le reti di Barrenetxea (4') e Óskarsson (61'). La formazione di Matarazzo, prossima avversaria della Juventus in Europa League (attesa allo Stadium), spende così i primi 3 punti in classifica dopo il ko all'esordio contro il Betis Siviglia e il 4-1 subito dal Real Madrid. Quanto alle altre avversarie europee dei bianconeri di Spalletti, l'Az Alkmaar (che la Vecchia Signora affronterà in trasferta) travolge per 5-2 i Go Ahead Eagles: a segno Kwakman (7'), Daal (35'), Schouten (49'), Chávez (68') e Daal (86'). Una manita che consente inoltre agli uomini di Echteld di rientrare dalla quarta giornata a punteggio pieno. Restando in Eredivise, il Nec Nijmegen (a cui la Juve farà visita) si impone per 3-1 sul campo del Pec Zwolle: decidono i due rigoi trasformati da Chery nei primi 23 minuti di gioco (5', rig., 23', rig.) e la rete dell'ex Torino Schuurs (83'). E ancora, il Beer Sheva di Kozuch (anch'esso atteso a Torino) che trascinato dalle reti di Ohana (61') e Peretz (91') supera il Ramat Gan per 2-1 alla seconda giornata di campionato israeliano (da recuperare invece la prima, in programma mercoledì 2 contro l'Haifa).
Openda salva il Lione. Inacio entra e viene espulso
Dagli altri campi esteri, il Borussia Dortmund batte l'Amburgo per 2-0 (espulso al 77' l'ex Atalanta e promessa azzurra Inacio, entrato in campo solo 4 minuti prima) mentre il Bayer Leverkusen cade sul campo del neo promosso Elversberg, che la scorsa stagione ha festeggiato la prima storica conquista della massima Serie tedesca. Bene invece Lipsia, che supera in casa per il Monchengladbach per 3-0 e Colonia, che si impone per 3-2 sull'Hoffenheim. Terminano invece in parità le sfide Union Berlin-Eintracht Francoforte (3-3) e Magonza-Paderborn (0-0). Tornando sui campi spagnoli, l'Atletico Madrid torna al successo dopo il pareggio con il Villarreal, superando in trafserta il Siviglia per 3-1. Crolla anche il Betis Siviglia, che sul campo del Levante si arrende al finale di 5-2. In Ligue 1, il Lione - già reduce dalla folle notte ai preliminari di Champions - evita il ko interno contro il Le Havre. Una gara decisa nel finale con i padroni di casa che all'87' rispondo al precedente vantaggio ospite con l'ex Juve Openda - altro ex bianconero che potrebbe incrociare la Vecchia Singnora nella fase a eliminazione diretta di Europa League - . Questi gli altri risultati: Strasburgo-Lens 2-1, Auxerre-Angers 1-3, Lorient-Troyes 1-2, Brest-Tolosa 2-2.
Juve: le avversarie in Europa League
- 17 settembre, ore 21 – Juventus-Nec Nijmegen
- 15 ottobre, ore 21 – Celta Vigo-Juventus
- 22 ottobre, ore 18:45 – Juventus-Rennes
- 5 novembre, ore 21 – Az Alkmaar-Juventus
- 26 novembre, ore 21 – Juventus-Omonia Nicosia
- 10 dicembre, ore 18:45 – Hapoel Beer-Sheva-Juventus
- 21 gennaio, ore 18:45 – Ferencvárosi-Juventus
- 28 gennaio, ore 21 – Juventus-Real Sociedad