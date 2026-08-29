Dal Nec alla Real Sociedad: Juve, come sono andate le squadre che Bremer e compagni sfideranno in Europa

Prima gioia stagionale per la Real Sociedad, che alla terza giornata di campionato supera in casa l'Espanyol con il finale di 2-1: decidono l'incontro le reti di Barrenetxea (4') e Óskarsson (61'). La formazione di Matarazzo, prossima avversaria della Juventus in Europa League (attesa allo Stadium), spende così i primi 3 punti in classifica dopo il ko all'esordio contro il Betis Siviglia e il 4-1 subito dal Real Madrid. Quanto alle altre avversarie europee dei bianconeri di Spalletti, l'Az Alkmaar (che la Vecchia Signora affronterà in trasferta) travolge per 5-2 i Go Ahead Eagles: a segno Kwakman (7'), Daal (35'), Schouten (49'), Chávez (68') e Daal (86'). Una manita che consente inoltre agli uomini di Echteld di rientrare dalla quarta giornata a punteggio pieno. Restando in Eredivise, il Nec Nijmegen (a cui la Juve farà visita) si impone per 3-1 sul campo del Pec Zwolle: decidono i due rigoi trasformati da Chery nei primi 23 minuti di gioco (5', rig., 23', rig.) e la rete dell'ex Torino Schuurs (83'). E ancora, il Beer Sheva di Kozuch (anch'esso atteso a Torino) che trascinato dalle reti di Ohana (61') e Peretz (91') supera il Ramat Gan per 2-1 alla seconda giornata di campionato israeliano (da recuperare invece la prima, in programma mercoledì 2 contro l'Haifa).