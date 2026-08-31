Vlahovic tripletta, esordio Miretti: valanga Besiktas nel segno della Juve. Vincono Arsenal e Barça

Vincono Arsenal e Barcellona

Basta un gol di Bukayo Saka per garantire i 3 punti all'Arsenal sul campo dell'Aston Villa. A Birmingham i Gunners trovano la rete decisiva al 14' st, su assist di Riccardo Calafiori, che fin qui ha sempre messo lo zampino nelle tre partite ufficiali disputate (primo gol nel Community Shield, assist alla prima di campionato col Coventry). La squadra di Arteta mantiene la vetta a punteggio pieno in Premier League, a pari merito con Manchester City, Hull City e Chelsea. In Liga a punteggio pieno il Barcellona che cala la manita contro il Rayo Vallecano e fa tre su tre come il Real Madrid. Flick ritrova Yamal che realizza una doppietta come il compagno Raphinha. L'autorete di Lejeune completa il tabellino azulgrana, inutile per il Rayo la doppietta di Camello. Un rigore dell'ex Samp e Crotone Budimir regala la vittoria per 1-0 all'Osasuna contro il Getafe.