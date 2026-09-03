Lille, vittoria di misura con il Tolosa e primato in classifica per Ancelotti. Pari Real Sociedad

Seconda vittoria e primato provvisorio in solitaria per il Lille di Davide Ancelotti . Nell'anticipo che apre la terza giornata di Ligue 1 , i Dogues passano a Tolosa per 1-0: decide la rete di Ueda al minuto 73. La squadra di Giroud raccoglie dunque tre punti importanti in trasferta, dopo aver pareggiato alla scorsa giornata contro il Psg per 2-2 e vinto per 2-0 in casa dell'Angers. Il Tolosa resta terzultimo ad un solo punto in tre giornate - il pareggio contro il Brest -, mentre grava sulla classifica la sconfitta casalinga alla prima giornata contro il Lione. Gli uomini di Ancelotti jr se la vedranno con il Troyes nel prossimo match, mentre i padroni di casa affronteranno il Lorient.

Real Sociedad-Celta Vigo: pari a reti bianche

Nell'anticipo della sesta giornata di Liga, si chiude con un pari senza gol la sfida fra Real Sociedad e Celta Vigo. Le due squadre hanno giocato oggi perché il turno - in programma fra il 15 e il 17 settembre - si giocherà in contemporanea con la prima giornata di Europa League che le vedrà entrambe in campo. I padroni di casa si piazzano a metà classifica a quota 4 punti, dopo la vittoria all'ultima giornata con l'Espanyol e le due sconfitte contro Real Betis e Real Madrid alle prime due giornate. Ancora a secco di vittorie il Celta Vigo, a quota due punti grazie al pari ottenuto all'esordio col Valencia, poi due sconfitte casalinghe con Osasuna ed Athletic Bilbao.