Real cade col Betis, primo ko per Mourinho! Openda assist: vince il Lione. Il Psg crolla con il Monaco

Psg rimontato dal Monaco

Il Psg rinnova il tecnico Luis Enrique fino al 2030, Fabian Ruiz fino al 2028, Pacho, Beraldo, Joao Neves e Mayulu fino al 2031. Non la serata migliore però per annunciare tutti i prolungamenti, perché nella terza giornata di Ligue 1 i parigini perdono 2-1 contro il Monaco. Al Parco dei Principi, dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Marquinhos, nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto con le reti di Nazinho e di Idumbo. Terza partita senza vincere per il Psg dopo i pareggi per 2-2 con Rennes e Lille, mentre il Monaco vola in testa a punteggio pieno a +2 su Lille e Lione. Lione che poco prima, nel tardo pomeriggio, ha battuto 3-1 in casa l'Auxerre: a segno Bacher, Athekame (su assist di Openda, che si è visto anche annullare un gol) e Nuamah, non basta per gli ospiti Archer.

Prima vittoria per Iraola, poker Stoccarda

Andoni Iraola vince la sua prima partita ufficiale da allenatore del Liverpool. Dopo i pareggi per 2-2 contro Newcastle e Nottingham Forest, nell'anticipo della terza giornata di Premier League i Reds si impongono 2-0 sul campo dell'Ipswich Town grazie alla doppietta di Isak al sesto e al nono minuto del primo tempo. Dopo il netto 5-1 incassato dal Bayern Monaco all'esordio sorride anche lo Stoccarda, che nell'anticipo di Bundesliga batte 4-1 il Colonia in casa grazie alle reti di El Khannouss, Promel, Demirovic e Vagnoman. Per gli ospiti a segno Butler.