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United beffato dall'Everton, l'Arsenal batte il Chelsea. Barcellona inarrestabile: altra manita

Red Devils due volte avanti con Mbeumo e Sesko ma i Toffees rispondono con George e Maitland-Niles. Blues ko all'Emirates, blaugrana a valanga sul Valencia
4 min
United beffato dall'Everton, l'Arsenal batte il Chelsea. Barcellona inarrestabile: altra manita © Getty Images

Due volte avanti, il Manchester United si fa riprendere al 96' e non va oltre il 2-2 contro l'Everton. All'Hill Dickinson Stadium succede tutto nella ripresa: i Red Devils la sbloccano subito dopo l'intervallo con Mbeumo, poi la gara si infiamma nel finale con George che pareggia (83'), Sesko che riporta avanti i suoi (88') e il sigillo di Maitland-Niles al sesto di recupero per il 2-2 finale. Altra frenata per la formazione di Michael Carrick che dopo il ko all'esordio in casa contro l'Hull City (2-0) aveva battuto 5-2 a Old Trafford l'Ipswich e nel prossimo turno affronterà il City di Enzo Maresca in un derby imperdibile. Restano imbattuti, invece, i ragazzi di David Moyes, grande ex della sfida (ha allenato lo United nella stagione 2013-14), che dopo aver superato 2-0 il Crystal Palace al debutto erano stati fermati sull'1-1 dal Bournemouth in trasferta e sabato alle 18.30 faranno visita al Tottenham di Roberto De Zerbi. 

Arsenal-Chelsea 2-1

L'Arsenal risponde al Manchester City, batte 2-1 il Chelsea in rimonta e aggancia la squadra di Maresca in testa a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di Premier. All'Emirates parte meglio la squadra di Xabi Alonso, avanti con Rogers dopo due minuti, Calafiori pareggia ma è in offside e allora ci pensa Havertz, al 25', a siglare l'1-1. La rimonta si completa al 5' della ripresa con Odegaard, con i Gunners che mandano un messaggio anche al Napoli di Allegri, avversario mercoledì al Maradona nella prima giornata di Champions. Primo stop invece per i Blues (Palestra ancora out per infortunio) dopo le due vittorie nelle prime due giornate.

Classifica Premier League

Barcellona, altra cinquina: Valencia travolto

Tutto facile invece per il Barcellona che rifila un netto 5-0 al Valencia e fa quattro su quattro in Liga. I blaugrana, dopo il 2-0 all'esordio contro l'Athletic Bilbao, per la terza partita di fila segnano cinque reti. Dopo il 5-0 all'Elche e il 5-2 al Rayo Vellcano, i ragazzi di Flick travolgono i Pipistrelli al Mestalla. Apre e chiude Lamine Yamal al 6' e all'84': in mezzo i sigilli di Fermin Lopez (22'), Raphinha (50') e Pedri (79'). I catalani, a punteggio pieno dopo quattro gare, si portano a +3 da Real Madrid e Betis e nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Levante (domenica 13 settembre alle ore 16.15). Il Valencia di Corberan, invece, è sempre più ultimo con appena un punto, conquistato contro il Celta Vigo (0-0). Prima della débâcle contro il Barcellona, invece, le altre sconfitte erano arrivate contro Real Betis all'esordio (0-1) e nel match precedente contro il Deportivo la Coruna (3-1).  

Classifica Liga

I match di Bundesliga

Dominio del Magonza ad Amburgo nel primo dei due posticipi della seconda giornata di Bundesliga: 5-0 il finale. Becker e Mwene indirizzano la gara nel primo tempo, nella ripresa la doppietta di Tietz e il gol di Konigsdotter chiudono la contesa regalando al Mainz la prima vittoria stagionale. Ancora a zero l'Amburgo. Oltre a Borussia Dortmund, Elversberg e Friburgo c'è anche l'Augusta a punteggio pieno. La squadra di Baum chiude il primo tempo sotto di un gol a Francoforte (Burkardt al 6'), poi nella ripresa fa la voce grossa: pronti, via e un'autorete di Elias Baum e il gol di Fellhauer ribaltano tutto già al 47', quindi Claude-Maurice e Rieder completano il poker per il 4-1 che travolge l'Eintracht.

Classifica Bundesliga

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