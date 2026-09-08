“È amico di Mbappé, non mi importa. Non supplico nessuno”: Yamal, stoccata sul Pallone d’Oro

In cima ai desideri di Lamine Yamal per la stagione c'é "la Champions League" . Il fuoriclasse del Barcellona e della nazionale spagnola neo campione del mondo ha parlato alla vigilia della partita contro il Feyenoord . Certo, il pensiero va anche al Pallone d'Oro , ma assicura che non intende "supplicare" per ottenerlo. Interpellato sulle apparizioni mediatiche di Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé , Yamal - secondo nel 2025 dietro all'attaccante del Psg - ha dichiarato di non aver bisogno di fare campagna elettorale. Vincere il Pallone d'Oro "non dipende da me, dipende da voi - ha detto rivolto ai giornalisti -. Il mio lavoro con il Barça e con la nazionale è stato incredibile. Vengo da una grande stagione. Ma vedremo".

Le parole di Lamine Yamal

"Non credo di dovermi promuovere, non voglio che pensiate che me lo merito, ognuno è libero di pensare quello che vuole - ha aggiunto -. Sono solo orgoglioso di quello che ho fatto con la mia squadra e con la nazionale. Siamo campioni del mondo, abbiamo vinto la Liga per la seconda volta, non posso chiedere di più". Yamal ha anche ironizzato su un'intervista a France Football nella quale Dembelé ha indicato una 'Top 3' (formata da Kane, Kvaratskhelia e Mbappé), aggiungendo che il trofeo dovrebbe rimanere nelle mani di un giocatore del Paris Saint-Germain: "Dembélé è il vincitore dell'anno scorso ed è amico di Kylian, giusto? Francamente, non mi interessa. Sono contento della stagione che ho fatto. Dato che mi sono spesso trovato a competere con loro, forse non mi apprezzano molto".

L'obiettivo di Yamal

La Champions "é l'obiettivo principale, é il torneo più speciale. Quest'anno potrebbe essere possibile con i giocatori che sono arrivati: Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao...". "E' un onore essere il capitano del Barça a 19 anni. Sono grato ai miei compagni per avermi scelto - ha concluso -. Voglio essere all'altezza delle aspettative. Mi fa sentire responsabile. Darò il massimo per la squadra".