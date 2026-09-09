"Non posso più farlo. Rischio conseguenze gravi": Overmars shock, la leggenda si ferma

Marc Overmars si ferma. L'ex calciatore olandese ha annunciato il ritiro immediato dalle sue funzioni di direttore sportivo dell' Anversa per motivi di salute. "La stanchezza accumulata negli anni e lo stress intenso hanno purtroppo raggiunto il loro punto massimo nello scorso fine settimana", ha spiegato il 53enne in un lungo messaggio pubblicato dal club belga.

L'annuncio di Overmars

"Sapete tutti che la mia salute non è ottimale, ma ora sento chiaramente di non poter più sostenere questa vita professionale frenetica e stressante". Overmars, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Ajax, Barcellona e Arsenal, aveva già avuto un infarto nel dicembre del 2022. "Le mie energie sono completamente esaurite. Se non ascolterò il mio corpo, i medici ritengono molto alto il rischio di conseguenze gravi. Per questo devo prendere una decisione drastica e interrompere completamente le mie attività professionali per il prossimo futuro", ha concluso.