Lichtsteiner esonerato: l'ex Juve via dal Basilea. "Decisione molto difficile, non ci sono stati..."

Si interrompe l'avventura di Stephen Lichtsteiner come guida tecnica del Basilea . L'ex terzino della Juventus ha iniziato la sua carriera da allenatore da alcuni anni, passando dai settori giovanili fino ad arrivare alle prime squadre. Per lui da gennaio la prima grande chance, quella alla guida di un club prestigioso come il Basilea . Ma la sua esperienza si è già interrotta.

Lichtsteiner esonerato dal Basilea

Questo l'annuncio da parte del Basilea: "Dopo sette giornate di campionato e due recenti sconfitte casalinghe consecutive, la dirigenza sportiva del Basilea ha dovuto prendere una decisione molto difficile: poiché gli sviluppi e i miglioramenti auspicati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi nella gestione quotidiana e nella crescita della squadra non si sono concretizzati come previsto, il club si vede costretto a interrompere con effetto immediato la collaborazione con l’allenatore Stephan Lichtsteiner. Fino all’assunzione di un nuovo allenatore, l’assistente Luigi Nocentini assumerà ad interim la responsabilità della prima squadra".