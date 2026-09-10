Lichtsteiner esonerato: l'ex Juve via dal Basilea. "Decisione molto difficile, non ci sono stati..."

Si interrompe l'avventura di Stephen Lichtsteiner come guida tecnica del Basilea. L'ex terzino della Juventus ha iniziato la sua carriera da allenatore da alcuni anni, passando dai settori giovanili fino ad arrivare alle prime squadre. Per lui da gennaio la prima grande chance, quella alla guida di un club prestigioso come il Basilea. Ma la sua esperienza si è già interrotta.
Lichtsteiner esonerato dal Basilea
Questo l'annuncio da parte del Basilea: "Dopo sette giornate di campionato e due recenti sconfitte casalinghe consecutive, la dirigenza sportiva del Basilea ha dovuto prendere una decisione molto difficile: poiché gli sviluppi e i miglioramenti auspicati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi nella gestione quotidiana e nella crescita della squadra non si sono concretizzati come previsto, il club si vede costretto a interrompere con effetto immediato la collaborazione con l’allenatore Stephan Lichtsteiner. Fino all’assunzione di un nuovo allenatore, l’assistente Luigi Nocentini assumerà ad interim la responsabilità della prima squadra".
"Una separazione non facile"
La nota del club prosegue: "Nonostante le recenti prestazioni sportive insoddisfacenti, questa separazione non è facile per il club. Allo stesso tempo, il Basilea deve ammettere con spirito autocritico che le speranze riposte in un progetto, iniziato in una situazione sportiva difficile e gravato fin dall’inizio da alcuni rischi, alla fine non hanno potuto essere soddisfatte. Il club desidera cogliere l’occasione per ringraziare espressamente Stephan Lichtsteiner per aver assunto la responsabilità in una fase impegnativa e per aver affrontato questo incarico con grande impegno e meticolosità".
Gli inizi da allenatore
Il club ha anche annunciato che non si terranno conferenze stampa finché non verrà trovato un successore di Lichtsteiner. Fatali per lo svizzero le tre sconfitte in quattro partite in casa e in generale i soli 10 punti raccolti nei primi sette match del campionato. Lichtsteiner ha vissuto da calciatore tanti anni in Italia tra Lazio e soprattutto Juventus, diventando in bianconero uno degli artefici degli innumerevoli scudetti e trofei nazionali vinti a partire dal 2012. Poi le brevi esperienze con Arsenal e Augusta prima del ritiro. Nell’agosto 2021 inizia il proprio percorso nello staff tecnico del Kriens, entrando come assistente della formazione U16. Parallelamente, viene inserito nello staff della nazionale svizzera U18.
L'esperienza al Basilea
Il 1º febbraio 2022 arriva quindi l’ingresso nel settore giovanile del Basilea, dove assume la responsabilità della fase difensiva di tutte le squadre rossoblù. Nella stagione 2022-2023 gli viene affidata la guida dell’U15 del Basilea, incarico che lascia l’anno successivo per passare alla panchina dell’U16. L’estate 2024 segna una svolta nella sua carriera: per la prima volta assume la guida tecnica di una prima squadra, il Wettswil-Bonstetten.
L’esperienza si conclude nel gennaio 2026, quando, dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto, torna al Basilea per assumere la guida della prima squadra. Il 26 gennaio viene infatti nominato nuovo allenatore del club di Super League, subentrando all’esonerato Ludovic Magnin. L’avventura sulla panchina rossoblù dura però meno di otto mesi, con la decisione assunta ieri dal Basilea di sollevarlo dall’incarico, al termine di un avvio di campionato giudicato -come detto- al di sotto delle aspettative.
Si interrompe l'avventura di Stephen Lichtsteiner come guida tecnica del Basilea. L'ex terzino della Juventus ha iniziato la sua carriera da allenatore da alcuni anni, passando dai settori giovanili fino ad arrivare alle prime squadre. Per lui da gennaio la prima grande chance, quella alla guida di un club prestigioso come il Basilea. Ma la sua esperienza si è già interrotta.
Lichtsteiner esonerato dal Basilea
Questo l'annuncio da parte del Basilea: "Dopo sette giornate di campionato e due recenti sconfitte casalinghe consecutive, la dirigenza sportiva del Basilea ha dovuto prendere una decisione molto difficile: poiché gli sviluppi e i miglioramenti auspicati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi nella gestione quotidiana e nella crescita della squadra non si sono concretizzati come previsto, il club si vede costretto a interrompere con effetto immediato la collaborazione con l’allenatore Stephan Lichtsteiner. Fino all’assunzione di un nuovo allenatore, l’assistente Luigi Nocentini assumerà ad interim la responsabilità della prima squadra".