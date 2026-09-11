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Gosens gol dell'ex, prima vittoria per lo Schalke. Vincono Siviglia e Rennes

Tornato in Bundesliga via Fiorentina, l'esterno tedesco punisce l'Union Berlino. Iglesias inguaia il Valencia, crisi Marsiglia contro la capolista
1 min
SivigliaValenciaMarsiglia
Prima vittoria stagionale per lo Schalke che, dopo aver fermato il Bayern sullo 0-0, passa a Berlino sul campo dell'Union nel terzo turno di Bundesliga. Tornato in Germania dalla Fiorentina, Gosens apre al 25' con il più classico dei gol dell'ex, a inizio ripresa raddoppia Aouchiche, poi nel recupero accorcia Skarke prima del 3-1 definitivo di Wober per i Koenigsblauen. Notte da capolista solitaria per il Rennes, che nell'anticipo della quarta giornata di Ligue 1 supera 1-0 il Marsiglia: decide la rete di Thomasson al 52'. É già crisi invece per l'OM, al terzo ko consecutivo. Nell'anticipo del quinto turno di Liga al Siviglia basta una rete di Iglesias all'80' per superare il Valencia, fanalino di coda con un solo punto conquistato nelle prime cinque uscite

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