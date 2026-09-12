Crolla il Nec, il Real cala il poker al Vallecano. Dortmund e Friburgo a punteggio pieno, delude Openda

Borussia Dortmund e Friburgo restano a punteggio pieno dopo la terza giornata di Bundesliga. I gialloneri regolano 3-0 il Paderborn, con Fabio Silva che sblocca la gara dopo nove minuti mentre nella ripresa si prende la scena Nmecha con una doppietta. Goleada per il Friburgo, che rifila 5 gol al Borussia Moenchengladbach che resta ancora a zero: Engelhardt e Matanovic indirizzano la gara nel primo tempo, poi - con i rivali in dieci per il secondo giallo a Kleindienst - ancora Engelhardt e Matanovic timbrano il cartellino prima del definitivo 5-0 di Eggenstein. Rallenta invece l'Augsburg, che va sotto col Leverkusen (Kofane al 18'), la ribalta con l'uno-due di Gregoritsch fra il 50' e il 55' ma all'89' subisce il 2-2 di Schick. Primo sorriso per l'Eintracht, che passa a Mainz per 3-1 (doppietta per Uzun), con Amiri che fallisce il rigore che poteva valere il provvisorio 1-1 mentre si sblocca l'Hoffenheim, che batte 2-1 lo Stoccarda con la doppia firma di Hlozek dopo il momentaneo pareggio di Mittelstadt. Finisce 1-1 fra Colonia e Werder Brema nel match che chiude il programma del sabato della terza giornata di Bundesliga. La squadra di Wagner fallisce un rigore con l'ex Bologna Dallinga dopo 8 minuti ma all'11' arriva ugualmente il vantaggio con Maina. Nella ripresa è un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Milan Fullkrug, a regalare il pari al Werder.
Le gare della Liga
Fra le sorprese di queste prime giornate, al punto da fare appena due punti in meno del Barcellona, l'Alaves si ferma a El Sardinero dove, andato in vantaggio con Koski al 18', viene ribaltato dalla doppietta di Zabiri: 2-1 per il Racing Santander, bravo poi a difendersi nel finale quando resta in dieci per il rosso ad Almeida. La doppietta di Robert Fernandez fra il 3' e 17' regala all'Espanyol tre punti a Pamplona: battuto 2-0 l'Osasuna, raggiunto a quota 7 proprio dalla formazione catalana. L'Athletic Bilbao pareggia in casa contro l'Elche per 1-1: Inaki Williams risponde al vantaggio degli ospiti firmato su rigore da Buonanotte. Show del Real Madrid che travolge il Rayo Vallecano grazie alla doppietta di Mbappè e alle reti di Carreras e Bellingham: per gli ospiti in rete è andato Camello. La formazione di Mourinho ha agganciato momentaneamente in testa alla classifica il Barcellona.
Le gare della Ligue 1
Dopo aver vinto le prime tre gare di campionato, il Monaco rallenta a Strasburgo: 1-1 il finale, con Brunner che rimedia all'autogol di Sane. La squadra di Filipe Luis resta comunque in testa alla Ligue 1, anche se in condominio col Rennes, mentre salgono a quota 7 gli alsaziani. Termina con un pareggio senza reti la sfida tra Paris Fc e Lione, uno 0-0 che impedisce ad entrambe le formazioni di agguantare in classifica la coppia leader Monaco-Rennes. Pari senza reti anche tra Le Havre ed Angers, mentre termina 2-2 il match tra Lorient e Tolosa. Vittoria di musura invece dell'Auxerre, che piega per 1-0 il Nizza e conquista i suoi primi tre punti stagionali.
Crolla il Nec, prossimo avversario della Juve
Il prossimo avversario della Juventus in Europa League crolla in Eredivisie in casa del Cambuur: il Nec ne prende tre dai padroni di casa che si impongono grazie alla doppietta di Hamache e alla firma di Henstra. In classifica la formazione olandese resta ferma in decima posizione.