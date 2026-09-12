Crolla il Nec, il Real cala il poker al Vallecano. Dortmund e Friburgo a punteggio pieno, delude Openda

Borussia Dortmund e Friburgo restano a punteggio pieno dopo la terza giornata di Bundesliga . I gialloneri regolano 3-0 il Paderborn, con Fabio Silva che sblocca la gara dopo nove minuti mentre nella ripresa si prende la scena Nmecha con una doppietta. Goleada per il Friburgo, che rifila 5 gol al Borussia Moenchengladbach che resta ancora a zero: Engelhardt e Matanovic indirizzano la gara nel primo tempo, poi - con i rivali in dieci per il secondo giallo a Kleindienst - ancora Engelhardt e Matanovic timbrano il cartellino prima del definitivo 5-0 di Eggenstein. Rallenta invece l' Augsburg , che va sotto col Leverkusen (Kofane al 18'), la ribalta con l'uno-due di Gregoritsch fra il 50' e il 55' ma all'89' subisce il 2-2 di Schick. Primo sorriso per l' Eintracht , che passa a Mainz per 3-1 (doppietta per Uzun), con Amiri che fallisce il rigore che poteva valere il provvisorio 1-1 mentre si sblocca l' Hoffenheim , che batte 2-1 lo Stoccarda con la doppia firma di Hlozek dopo il momentaneo pareggio di Mittelstadt. Finisce 1-1 fra Colonia e Werder Brema nel match che chiude il programma del sabato della terza giornata di Bundesliga. La squadra di Wagner fallisce un rigore con l'ex Bologna Dallinga dopo 8 minuti ma all'11' arriva ugualmente il vantaggio con Maina. Nella ripresa è un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Milan Fullkrug, a regalare il pari al Werder.

La classifica di Bundesliga

Le gare della Liga

Fra le sorprese di queste prime giornate, al punto da fare appena due punti in meno del Barcellona, l'Alaves si ferma a El Sardinero dove, andato in vantaggio con Koski al 18', viene ribaltato dalla doppietta di Zabiri: 2-1 per il Racing Santander, bravo poi a difendersi nel finale quando resta in dieci per il rosso ad Almeida. La doppietta di Robert Fernandez fra il 3' e 17' regala all'Espanyol tre punti a Pamplona: battuto 2-0 l'Osasuna, raggiunto a quota 7 proprio dalla formazione catalana. L'Athletic Bilbao pareggia in casa contro l'Elche per 1-1: Inaki Williams risponde al vantaggio degli ospiti firmato su rigore da Buonanotte. Show del Real Madrid che travolge il Rayo Vallecano grazie alla doppietta di Mbappè e alle reti di Carreras e Bellingham: per gli ospiti in rete è andato Camello. La formazione di Mourinho ha agganciato momentaneamente in testa alla classifica il Barcellona.

La classifica della Liga

Le gare della Ligue 1

Dopo aver vinto le prime tre gare di campionato, il Monaco rallenta a Strasburgo: 1-1 il finale, con Brunner che rimedia all'autogol di Sane. La squadra di Filipe Luis resta comunque in testa alla Ligue 1, anche se in condominio col Rennes, mentre salgono a quota 7 gli alsaziani. Termina con un pareggio senza reti la sfida tra Paris Fc e Lione, uno 0-0 che impedisce ad entrambe le formazioni di agguantare in classifica la coppia leader Monaco-Rennes. Pari senza reti anche tra Le Havre ed Angers, mentre termina 2-2 il match tra Lorient e Tolosa. Vittoria di musura invece dell'Auxerre, che piega per 1-0 il Nizza e conquista i suoi primi tre punti stagionali.

La classifica della Ligue 1

Crolla il Nec, prossimo avversario della Juve

Il prossimo avversario della Juventus in Europa League crolla in Eredivisie in casa del Cambuur: il Nec ne prende tre dai padroni di casa che si impongono grazie alla doppietta di Hamache e alla firma di Henstra. In classifica la formazione olandese resta ferma in decima posizione.