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Il Brighton travolge il Coventry, il Lipsia fa lo stesso con l'Amburgo. Bene il Lille di Ancelotti

La squadra di Lampard cade ancora una volta in casa. Il club tedesco dimentica il Como e trionfa in campionato. Mbappé trascina i suoi contro il Troyes
2 min
Premier LeagueLigue 1Bundesliga

Prova di forza per il Brighton, che sbanca Coventry 5-0. Kostoulas sblocca la gara al 36', Yalcouye raddoppia al 51', poi la squadra di Lampard resta pure in dieci (rosso ad Awoniyi) e i Seagulls dilagano con Gross su rigore, Dunk e Ayari. Il Brighton aggancia il Chelsea a quota 7, resta ultimo - unica squadra ancora a zero punti e, assieme al Tottenham di De Zerbi, a non aver ancora segnato un gol - il Coventry, che alla prossima giornata affronterà con il Nottingham Forest, con l'assenza di gol in questa Premier che inizia decisamente a pesare. Il Lipsia si mette subito alle spalle il pesante ko di Como in Champions e travolge 5-0 l'Amburgo, che resta ultimo a quota zero assieme al Moenchengladbach dove oggi è stato esonerato il tecnico Polanski. Gomis e Nusa nel primo tempo lanciano il Lipsia, poi nella ripresa Orban, l'ex milanista Nkunku e Romulo Cardoso dilagano, mettendo in cassaforte i tre punti.

Lille, Ancelotti vola: battuto 2-0 il Troyes

Dopo l'esordio amaro in Champions, il Lille di Davide Ancelotti riparte subito in campionato: battuto 2-0 il Troyes, con gol di Tiago Santos al 18' ed Ethan Mbappé al 93'. Terza vittoria in quattro gare per i Dogues, che agganciano in testa il duo Monaco-Rennes, reduci rispettivamente da un pareggio contro lo Strasburgo e una vittoria contro il Marsiglia. La squadra di Ancelotti jr se la vedrà alla prossima giornata contro il Nizza, mentre il Troyes - fermo a quota 4 punti in classifica - affronterà l'Angers alla quinta giornata di Ligue 1.

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