Il Brighton travolge il Coventry, il Lipsia fa lo stesso con l'Amburgo. Bene il Lille di Ancelotti

Prova di forza per il Brighton, che sbanca Coventry 5-0. Kostoulas sblocca la gara al 36', Yalcouye raddoppia al 51', poi la squadra di Lampard resta pure in dieci (rosso ad Awoniyi) e i Seagulls dilagano con Gross su rigore, Dunk e Ayari. Il Brighton aggancia il Chelsea a quota 7, resta ultimo - unica squadra ancora a zero punti e, assieme al Tottenham di De Zerbi, a non aver ancora segnato un gol - il Coventry, che alla prossima giornata affronterà con il Nottingham Forest, con l'assenza di gol in questa Premier che inizia decisamente a pesare. Il Lipsia si mette subito alle spalle il pesante ko di Como in Champions e travolge 5-0 l'Amburgo, che resta ultimo a quota zero assieme al Moenchengladbach dove oggi è stato esonerato il tecnico Polanski. Gomis e Nusa nel primo tempo lanciano il Lipsia, poi nella ripresa Orban, l'ex milanista Nkunku e Romulo Cardoso dilagano, mettendo in cassaforte i tre punti.
Lille, Ancelotti vola: battuto 2-0 il Troyes
Dopo l'esordio amaro in Champions, il Lille di Davide Ancelotti riparte subito in campionato: battuto 2-0 il Troyes, con gol di Tiago Santos al 18' ed Ethan Mbappé al 93'. Terza vittoria in quattro gare per i Dogues, che agganciano in testa il duo Monaco-Rennes, reduci rispettivamente da un pareggio contro lo Strasburgo e una vittoria contro il Marsiglia. La squadra di Ancelotti jr se la vedrà alla prossima giornata contro il Nizza, mentre il Troyes - fermo a quota 4 punti in classifica - affronterà l'Angers alla quinta giornata di Ligue 1.