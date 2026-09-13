Il Brighton travolge il Coventry, il Lipsia fa lo stesso con l'Amburgo. Bene il Lille di Ancelotti

Prova di forza per il Brighton, che sbanca Coventry 5-0. Kostoulas sblocca la gara al 36', Yalcouye raddoppia al 51', poi la squadra di Lampard resta pure in dieci (rosso ad Awoniyi) e i Seagulls dilagano con Gross su rigore, Dunk e Ayari. Il Brighton aggancia il Chelsea a quota 7, resta ultimo - unica squadra ancora a zero punti e, assieme al Tottenham di De Zerbi, a non aver ancora segnato un gol - il Coventry, che alla prossima giornata affronterà con il Nottingham Forest, con l'assenza di gol in questa Premier che inizia decisamente a pesare. Il Lipsia si mette subito alle spalle il pesante ko di Como in Champions e travolge 5-0 l'Amburgo, che resta ultimo a quota zero assieme al Moenchengladbach dove oggi è stato esonerato il tecnico Polanski. Gomis e Nusa nel primo tempo lanciano il Lipsia, poi nella ripresa Orban, l'ex milanista Nkunku e Romulo Cardoso dilagano, mettendo in cassaforte i tre punti.