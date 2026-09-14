Mazzarri umiliato: "Urla e fuma in panchina. Per me vale zero, non lo voglio nemmeno nominare"

SALONICCO (GRECIA) - Pareggio casalingo per l'Iraklis Salonicco nella quarta giornata della Super League greca. La formazione guidata in panchina da Walter Mazzarri non è andata oltre l'1-1 con l'Atromitos, passato in vantaggio dopo 24' con Tsiloulis; nella ripresa, per i padroni di casa, pareggio di Marques al 72', con il portoghese che si vede annullare al Var il gol del sorpasso al 94'. In classifica l'Iraklis sale a 5 punti, l'Atromitos a 2. Più che il risultato maturato sul terreno di gioco, però, a far discutere sono le dichiarazioni rilasciate da Dusan Kerkez, allenatore dell’Atromitos, che ha pesantemente attaccato il collega italiano.
Mazzarri, il duro attacco di Kerkez
"L'allenatore dell'Iraklis… non voglio nemmeno pronunciare il suo nome – esordisce il 50enne ex centrocampista della nazionale bosniaca –. È stato un buon allenatore, ma è forse un esempio per noi più giovani? Mendilibar non sapeva l'inglese, ma era un signore: si presentava sempre con rispetto. A questo sono andato a stringere la mano e non me l'ha data, come se fossi uno zingaro. E poi le urla contro il direttore di gara? Protestava continuamente, invece di dare l'esempio a 65 anni". Come se non bastasse, Kerkez rincara la dose: "E la sigaretta (elettronica, ndr) in panchina? Non si può fumare neanche nei ristoranti e lui fumava in panchina. Ma queste cose non le vedono? Rispetto l'Iraklis, è un club storico, ma da parte mia quell'uomo ha zero rispetto. Può anche aver vinto dieci trofei, ma per me vale zero".