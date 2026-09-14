Mazzarri umiliato: "Urla e fuma in panchina. Per me vale zero, non lo voglio nemmeno nominare"

Mazzarri, il duro attacco di Kerkez

"L'allenatore dell'Iraklis… non voglio nemmeno pronunciare il suo nome – esordisce il 50enne ex centrocampista della nazionale bosniaca –. È stato un buon allenatore, ma è forse un esempio per noi più giovani? Mendilibar non sapeva l'inglese, ma era un signore: si presentava sempre con rispetto. A questo sono andato a stringere la mano e non me l'ha data, come se fossi uno zingaro. E poi le urla contro il direttore di gara? Protestava continuamente, invece di dare l'esempio a 65 anni". Come se non bastasse, Kerkez rincara la dose: "E la sigaretta (elettronica, ndr) in panchina? Non si può fumare neanche nei ristoranti e lui fumava in panchina. Ma queste cose non le vedono? Rispetto l'Iraklis, è un club storico, ma da parte mia quell'uomo ha zero rispetto. Può anche aver vinto dieci trofei, ma per me vale zero".