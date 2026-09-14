Poker Leeds al Newcastle, a segno Okafor. Natan completa la rimonta del Betis in casa del Villarreal

Il Leeds travolge con un netto 4-1 il Newcastle e aggancia l'Hull al terzo posto della classifica di Premier League a quota 8 punti, a -4 dalla coppia di testa formata dall'Arsenal e dal Manchester City. Dopo 19' gli ospiti perdono Nico per infortunio, ma il match scappa via in 2', tra il 32' e il 34', prima con lo sfortunato autogol di Miley poi con la rete di Bogle. Calvert-Lewin nel recupero del primo tempo e l'ex Milan Okafor al 59' fanno calare il sipario all'Elland Road, con un ultimo squillo, firmato Toure al 90', che rende ai suoi meno amaro il passivo.