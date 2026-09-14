Poker Leeds al Newcastle, a segno Okafor. Natan completa la rimonta del Betis in casa del Villarreal

Il Leeds travolge con un netto 4-1 il Newcastle e aggancia l'Hull al terzo posto della classifica di Premier League a quota 8 punti, a -4 dalla coppia di testa formata dall'Arsenal e dal Manchester City. Dopo 19' gli ospiti perdono Nico per infortunio, ma il match scappa via in 2', tra il 32' e il 34', prima con lo sfortunato autogol di Miley poi con la rete di Bogle. Calvert-Lewin nel recupero del primo tempo e l'ex Milan Okafor al 59' fanno calare il sipario all'Elland Road, con un ultimo squillo, firmato Toure al 90', che rende ai suoi meno amaro il passivo.
Il posticipo di Liga
Quarte vittoria in cinque turni di Liga per il Betis Siviglia, secondo in classifica in coabitazione con l'Atletico Madrid a quota 12, a -3 dal Barcellona capolista a punteggio pieno. Stavolta, a farne le spese, tra le mura amiche dell'Estadio de la Ceramica, è il Villarreal: padroni di casa avanti con Moreno al 29', 11' dopo il vantaggio di Buchanan annullato dal Var, poi a lanciare la rimonta degli ospiti sono le reti di Hernandez al 39' e dell'ex Napoli Natan al 43'.