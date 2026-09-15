Pioli può ripartire da Salah: il Trabzonspor ci prova dopo il no di Palladino

Gli allenatori italiani vanno sempre più di moda in Super Lig, è proprio il caso di dirlo. Dopo il Besitkas (secondo a un punto di distanza dalla capolista Galatasaray grazie al super lavoro di Vincenzo Italiano) ora anche il Trabzonspor appare intenzionato ad affidarsi a un tecnico nostrano per ripartire dopo lo stentato avvio di stagione. Per questo la formazione bordeaux-celeste ha sondato il terreno nei giorni scorsi con Raffaele Palladino. Niente da fare. Il tecnico campano ha declinato immediatamente la proposta, poiché non è interessato alla possibilità di andare ad allenare in Turchia. Aspetta, infatti, una big di Serie A e all’estero prenderebbe in considerazione solo una chiamata dalla Premier League.
Pioli apre alla Turchia
Ecco perché nel weekend da Trebisonda hanno iniziato a dialogare con un altro esponente in panchina del Made in Italy: quello Stefano Pioli che, a differenza del connazionale, si è detto aperto e interessato alla possibilità di accettare l’incarico. Primi contatti positivi: sul tavolo un biennale con opzione per il terzo anno. Si tratta. Pioli resta un candidato forte per allenare Salah & company, ma non l’unico nella lista del presidente Dogan che ne sta valutando altri due insieme al profilo dell’ex condottiero del Milan.