Pioli può ripartire da Salah: il Trabzonspor ci prova dopo il no di Palladino

Gli allenatori italiani vanno sempre più di moda in Super Lig, è proprio il caso di dirlo. Dopo il Besitkas (secondo a un punto di distanza dalla capolista Galatasaray grazie al super lavoro di Vincenzo Italiano) ora anche il Trabzonspor appare intenzionato ad affidarsi a un tecnico nostrano per ripartire dopo lo stentato avvio di stagione. Per questo la formazione bordeaux-celeste ha sondato il terreno nei giorni scorsi con Raffaele Palladino. Niente da fare. Il tecnico campano ha declinato immediatamente la proposta, poiché non è interessato alla possibilità di andare ad allenare in Turchia. Aspetta, infatti, una big di Serie A e all’estero prenderebbe in considerazione solo una chiamata dalla Premier League.